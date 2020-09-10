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Moria'daki 165 çocuk Selanik'e gönderildi

10.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en büyük sığınmacı kampı Moria’da çıkan yangın sonrasında ebeveynleri yanlarında olmayan 165 sığınmacı çocuk Midilli’den Selanik’e gönderildi.

Moria'daki 165 çocuk Selanik'e gönderildi

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarından Midilli'de bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından burada yaşayan yaklaşık 12 bin 600 sığınmacının akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Yunan ERT televizyonunun haberine göre yangın sonrasında ilk önlem olarak kampta kalan ve ebeveynleri yanlarında olmayan 165 çocuk uçakla Midilli'den Selanik'e gönderildi. ERT, itfaiyenin gece kamptaki küçük çaptaki yangınları söndürmeyi başardığını duyurdu. Ancak bu yangınların kampta zarar görmeyen çadır ve barınakların da tamamen kül olmasına yol açtığı belirtildi.

Kampta çıkan yangının ardından binlerce sığınmacı ilk geceyi kamp çevresinde sokaklarda geçirdi. ERT televizyonu Moria'dan adanın başkenti Midilli'ye gitmeye çalışan bazı genç sığınmacıların göz yaşartıcı gaz kullanılarak engellendiğini duyurdu. Bu müdahale öncesinde sığınmacılardan bazılarının polise taş atığı bildirildi.

Yangınla birlikte koronavirüsün adada hızla yayılmasından endişe ediliyor. Kampta son olarak 35 sığınmacıda koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı. Test sonucu pozitif çıkan bu sığınmacıların virüsü başkalarına da bulaştırmalarından endişe ediliyor. Yunan hükümeti yangının ardından kampta testi pozitif çıkan 35 kişiden sekizine ulaşıldığını açıkladı.

Midilli'nin batısındaki limana bu sabah saatlerinde yanaşan Blue Star Chios adlı feribotun bin sığınmacıyı alması bekleniyor. Sığınmacıların geri kalanını ise Yunan Donanması'na ait iki geminin alacağı açıklandı.

Almanya'da sığınmacıların alınması çağrısı

Almanya'da birçok siyasetçi ve yardım kuruluşu hükümete Moria'daki yangın sonucu evsiz kalan sığınmacıların alınması çağrısında bulunuyor. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sosyal Demokrat Partili Katarina Barley, ZDF televizyonuna verdiği demeçte, AB'nin mülteci politikasını "Avrupa'nın utancı" diye nitelendirdi. Barley birçok AB üyesi ülkenin mülteci sorununa ortak bir çözüm bulmaya yanaşmadığını söyleyerek, Almanya'nın Avrupa Birliği çapında bir çözüm bulunana dek sığınmacıları alması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 2 bin 800 kişiyi barındırma kapasitesi olan Moria kampında 12 bin 600 civarında sığınmacının kalması sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açıyordu. Yangının neden çıktığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı ama Yunan hükümeti kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu da belirtti.

AFP, dpa / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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