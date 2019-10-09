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Moringo çayı nedir? Antep'te yetişen moringo her derde deva

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de sadece Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kadınların oluşturduğu kooperatifle 50 dönümlük alanda ticari ekimi yapılan moringa oleifera bitkisinde hasat zamanı yaklaştı. Moringo çayı faydaları ise saymakla bitmiyor. Moringo çayı nedir? Moringo çayı ne işe yarar? İşte detayları...

300'den fazla hastalığa iyi geldiği belirtilen ve kozmetik sektöründe de kullanılan moringayı yetiştiren kadınlar, bitkinin daha yaygın hale gelmesi için bal ve losyonunu üretmeye hazırlanıyor.

KADIN ÇİFTÇİLER SAYESİNDE TARIMA KAZANDIRILIYOR
Anavatanı Hindistan olan ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen moringa, Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı 'Mucize Bitki Moringa'nın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması Projesi' kapsamında Nurdağı ilçesinde 3 yıl önce toprakla buluştu.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Gözlühüyük Mahallesi’nde Nurdağı Meslek Yüksek Okulu’nun organik tarım arazinde 15 dönümle başlanan ve bugün 50 dönüm alana çıkarılan moringa bitkisinin ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı ise bitki üzerine eğitim alan 20 ev kadının kurduğu Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatif'i sorumluluğunda bulunuyor.


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