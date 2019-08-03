HABER

Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'den Sidya'ya yeni hükümeti kurma görevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 21:42 | Son Güncelleme

Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'den Sidya'ya yeni hükümeti kurma görevi

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild eş-Şeyh el-Gazvani, hükümetin istifa etmesi üzerine İsmail Vild eş-Şeyh Sidya'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Moritanya haber ajansı AMİ'ye göre, Başbakan Muhammed Salim Vild el-Beşir'in hükümetin istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Gazvani, Sidya'yı yeni başbakan olarak atadı ve hükümet kurma görevi verdi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Sidya, daha önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Mesleki Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Devlet televizyonundan daha önce yapılan açıklamada, Beşir'in, hükümetin istifasını Gazvani'ye sunduğu bildirilmişti.

Moritanya'da cumhurbaşkanlığına seçilen eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, dün yemin ederek görevine başlamıştı.

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!
Antalya’da eşekli Yörük futboluAntalya’da eşekli Yörük futbolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moritanya yeni Başbakan

En Çok Okunan Haberler

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde 'Michael Jackson' detayı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde 'Michael Jackson' detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.