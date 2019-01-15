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Moritanya Cumhurbaşkanı, yeniden adaylık girişimlerini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:51 | Son Güncelleme

Moritanya Cumhurbaşkanı, yeniden adaylık girişimlerini reddetti

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, kendisine üçüncü dönem adaylık yolunu açacak anayasa değişikliği girişimlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Moritanya resmi haber ajansının haberine göre, ülkedeki muhalefetin söz konusu anayasa değişikliği girişimine karşı duracaklarını duyurması üzerine cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda ülkedeki farklı kesimlerden önemli şahsiyetler, siyasiler ve seçmenlerin, cumhurbaşkanının ülkenin yöneticisi olarak kalması için güçlü bir şekilde harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, milletvekillerinin önemli bir kesiminin de cumhurbaşkanına üçüncü dönem adaylık yolunu açacak anayasa değişikliği için imza topladığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz'in daha önce farklı münasebetlerde defalarca ülkenin anayasasına saygısını dile getirdiği ve anayasanın 26, 28 ve 99'uncu maddelerinde yapılacak herhangi bir değişikliği reddettiği aktarılan açıklamada, milletvekillerine girişimlerini durdurma, demokratik düzeni ve devlet kurumlarını güçlendirme çağrısında bulunuldu.

Moritanya'daki en büyük muhalif oluşumlardan Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu Başkanı Muhammed Veled Mevlud, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir anayasa değişikliği girişiminin karşısında duracaklarını söylemişti.

Ülkedeki tüm ulusal güçlere bu türden bir girişim önünde set oluşturma çağrısında bulunan Mevlud, "Anayasayı değiştirme girişimi, ülkenin geleceğini çalmakla eşdeğerdir. Bu sorumsuz girişimi engelleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Başkent Novakşot'taki parlamento binası önünde de dün anayasa değişikliği çabaları protesto edilmişti.

Cumartesi günü bazı milletvekilleri Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'e üçüncü dönem adaylık yolunu açmak için anayasa değişikliği talep etmiş ve en az 70 milletvekili bu öneri için hazırlanan dilekçeye imza atmıştı.

Bu yıl ikinci dönem cumhurbaşkanlığı süresi dolacak olan Abdulaziz, daha önce yaptığı açıklamalarda, üçüncü dönem için aday olmayacağını ancak siyasi hayata da veda etmeyeceğini duyurmuştu.

Moritanya anayasası, cumhurbaşkanının iki dönem görev yapmasını öngörüyor.

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