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Moritanya, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk etabı için bugün sandığa gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 10:29 | Son Güncelleme

Fransa’nın eski sömürgesi olan Moritanyalılar 59 yıllık bağımsızlıklarında ilk defa bugün cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor.Moritanya’da 2008’deki hükumet darbesi ile iktidarı ele geçiren ve İslamcılara karşı Batı yanlısı bir siyaset takip eden 62 yaşındaki Mohammed Ould Abdulaziz üst üste iki defa 5 yıllık görevini tamamlayarak ayrılan 62 yaşındaki eski bir general olan Muhammed Ould Ghazouani’yi destekliyor.Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Abdulaziz’in mevcut yönetimde büyük nüfuzu olduğu kaydedildi.

Moritanya, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk etabı için bugün sandığa gidiyor

Fransa’nın eski sömürgesi olan Moritanyalılar 59 yıllık bağımsızlıklarında ilk defa bugün cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor.
Moritanya’da 2008’deki hükumet darbesi ile iktidarı ele geçiren ve İslamcılara karşı Batı yanlısı bir siyaset takip eden 62 yaşındaki Mohammed Ould Abdulaziz üst üste iki defa 5 yıllık görevini tamamlayarak ayrılan 62 yaşındaki eski bir general olan Muhammed Ould Ghazouani’yi destekliyor.
Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Abdulaziz’in mevcut yönetimde büyük nüfuzu olduğu kaydedildi. Abdulaziz, perşembe günü yaptığı basın toplantısında 5 yıllık zaman sınırlamasının kalkması halinde cumhurbaşkanlığına bir daha aday olacağını söyledi.
Batı Afrika düşünce kuruluşu WATHl’ın kurucusu olan Gilles Yabi Ghazouani’nin kazanmasının beklediğini, ve muhtemelen Abdel Aziz’in yolunu takip edeceğini ancak sürpriz de yapabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyan diğer 5 kişiden birinin Moritanya’nın en büyük İslamcı Partisi tarafından desteklenen eski başbakan Sidi Mohamed Ould Boubacar’ın Muhammed Ould Ghazouani’nin en büyük rakibi olduğu kaydedildi.
Abdulaziz yönetiminin ekonomisi ve güvenlik gelişimini öven Ghazouani, gelecek 10 yıl içinde Moritanya kıyılarındaki gaz sahalarından gaz çıkarmaya başlayacaklarını söyledi.
Yakın geçmişte Mali, Burkino Faso, Batı Afrika Sahili gibi Moritanya’da da El Kaide’ye bağlı gruplar tarafından terör olayları yaşamıştı.
Seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması durumunda , seçimlerin 2. etabının gelecek ay yapılacak.

Moritanya, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk etabı için bugün sandığa gidiyor

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