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Lise bitirme sınavında kopyaya karşı ilginç önlem

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Moritanya’da yaklaşık 50 bin öğrencinin girdiği lise bitirme sınavı sırasında, kopya çekilmemesi için ülke genelinde internete erişim engellendi.

Lise bitirme sınavında kopyaya karşı ilginç önlem

Moritanya’nın farklı bölgelerinde korona virüs salgını kapsamında alınan sıkı tedbirler altında lise bitirme sınavları devam ediyor.

Teknik, edebiyat, matematik ve bilim gibi farklı bölümlerde okuyan yaklaşık 50 bin öğrenci, sınavlara sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu gibi önlemler altında katılıyor. Yetkililer, ülkede yalnızca koronayla değil aynı zamanda kopya çekilmemesi için de çaba sarf ediyor. Cumartesi günü başlayan ve 4 gün sürecek sınavlarda kopya çekilmemesi için ilginç bir önlem alındı. Sınav saatlerinde ülke geneline internet kesildi. Ülkede, sınavın saatlerinde vatandaşlara bilgi verilmesinin ardından internete erişim engelleniyor.

Moritanya Milli Eğitim ve Reform Bakanı Mohamed Maa El-Ainin Ould Ayeh, “Bu yıl zor şartlarda sınavlarımız sürüyor. Sektördeki resmi makamlarla işbirliği yaparak bu engelleri aşmaya çalışıyoruz. Sınavların koordinasyonu iyi bir şekilde yapıldı" ifadelerini kullandı.

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