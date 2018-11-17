NOVAKŞOT (AA) - Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, bazı bölgesel konular nedeniyle ikili ilişkilerde sorun yaşadıkları Fas ile iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Abdulaziz, Fas bağımsızlık günü münasebetiyle (18 Kasım) Fas Kralı 6. Muhammed'e telgraf gönderdi. Moritanya haber ajansında (AMİ) yer alan telgrafta Abdulaziz, "Moritanya ile Fas arasındaki ilişkileri ve iş birliğini, iki ülke halkının menfaatine olacak şekilde geliştirmek ve güçlendirmek üzere çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Moritanya, geçen cumartesi günü de Fas'ın Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması çağrısını memnuniyetle karşılamıştı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ay başında Moritanya'nın başkenti Novakşot'u ziyaret etmiş ve 6. Muhammed'in mesajını Abdulaziz'e iletmişti.

İki ülke arasındaki bu tebrik ve ziyaretler, halihazırda "soğuk" olan ilişkilerin yeniden canlanması olarak değerlendiriliyor.

Rabat ve Novakşot arasındaki ilişkiler, başta Batı Sahra sorunu olmak üzere bazı bölgesel meselelerde farklı pozisyonlar almaları sebebiyle iniş çıkışlar yaşıyor.