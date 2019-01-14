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Moritanya muhalefetinden "anayasa değişikliği girişimlerini engelleyeceğiz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 22:17 | Son Güncelleme

En büyük muhalif oluşumlardan Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu Başkanı Muhammed Veled Mevlud: - "Anayasayı değiştirme girişimi, ülkenin geleceğini çalmakla eşdeğerdir. Bu sorumsuz girişimi engelleyeceğiz"

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'daki en büyük muhalif oluşumlardan Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu Başkanı Muhammed Veled Mevlud, herhangi bir anayasa değişikliği girişiminin karşısında duracaklarını söyledi.

Mevlud AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'e üçüncü dönem adaylık yolunu açmak için anayasa değişikliği talep etmesine ve en az 70 milletvekilinin, bu öneri için hazırlanan dilekçeye imza atmalarına tepki gösterdi.

Ülkedeki tüm ulusal güçlere bu türden bir girişim önünde set oluşturma çağrısında bulunan Mevlud, "Anayasayı değiştirme girişimi, ülkenin geleceğini çalmakla eşdeğerdir. Bu sorumsuz girişimi engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, başkent Novakşot'taki parlamento binası önünde de bugün anayasa değişikliği çabaları protesto edilmişti.

Bu yıl ikinci dönem cumhurbaşkanlığı süresi dolacak olan Abdulaziz, daha önce yaptığı açıklamalarda, üçüncü dönem için aday olmayacağını ancak siyasi hayata da veda etmeyeceğini duyurmuştu.

Moritanya anayasası, cumhurbaşkanının iki dönem görev yapmasını öngörüyor.

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anayasa Moritanya Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu

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