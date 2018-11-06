Moritanya-Tunus Yüksek Ortak Komitesi çalışmalarına başladı

Moritanya-Tunus Yüksek Ortak Komitesi, iki ülkenin başbakanlarının katılımıyla Novakşot'ta çalışmalarına başladı.

Moritanya Başbakanı Muhammed Salim Velid el-Beşir, iki ülke arasında tesis edilen ortak komitenin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, iki ülkenin siyasi, ekonomik, güvenlik ve çevresel sıkıntılarının boyutunun, dayanışma ve koordinasyon kurulmasını gerektirdiğini belirtti.

Komite mekanizmalarının harekete geçirilmesiyle faaliyetlerin etkinleştirilmesi gerektiğini aktaran Beşir, "Bu dönem toplantısında ele alınacak anlaşmalar ve yürütme programları, iki ülke arasındaki dayanışma hacmini yansıtıyor." dedi.

Beşir, Tunus ve Moritanya arasındaki iş birliği hacminin, yerel ve bölgesel yönetim alanları, ticaret, enerji, turizm, sanayi, eğitim, dini konular, iskan, tarım ve su, kültür, medya, sosyal işler, işçilik, gençlik, spor ve çevreyle ilgili olduğunu ifade etti.

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid ise ülkesinin, demokratik geçiş sürecinde farklı alanlarda istikrarı tamamlamaya, anayasal kurumlarının statüsünü sağlamlaştırmaya çalıştığını ifade ederek, ekonomik refahı yeniden sağlamak ve terör ile aşırılıkları sona erdirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.