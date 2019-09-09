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Moritanya ve Gürcistan'ın balıkçı gemileri Ordu'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Ordu'da yaklaşık 80 kişinin istihdam edildiği tersanede üretilen gemiler, Türkiye'nin yanı sıra Moritanya ve Gürcistan'daki balıkçılar tarafından tercih ediliyor - Kumbaşı Tersane işletmecisi Muammer Kaya: - "En büyük mutluluğumuzu yaptığımız balıkçı gemilerini denize indirdiğimizde yaşıyoruz. Özellikle Ordu'da üretilen balıkçı gemilerini Moritanya ve Gürcistan kara sularında görmek insana gurur ve mutluluk veriyor"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da yaklaşık 80 kişinin istihdam edildiği tersanede üretilen balıkçı tekneleri, yurt içinin yanı sıra Moritanya ve Gürcistan'daki balıkçılardan talep görüyor.

Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda 1974'te İhsan Kaya tarafından ahşap kayık imalatı için kurulan işletme, daha sonra teknolojinin de ilerlemesiyle çocukları Muammer ve Engin Kaya tarafından tersaneye dönüştürüldü.

Yaklaşık 15 yıldır tersane olarak hizmet veren işletme, bir süre önce Moritanya ve Gürcistan'dan da balıkçı gemisi için sipariş almaya başladı.

Tersanede şimdiye kadar boyları 15 ile 50 metre arasında değişen yaklaşık 200 balıkçı gemisi üretildi. Gemilerin bir kısmı Moritanya ve Gürcistan'a gönderildi.

Kumbaşı Tersane işletmecisi Muammer Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleğini ağabeyiyle sürdürdüklerini, babalarının mirasını daha ileriye taşıdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sektöre yaklaşık 15 yıldan bu yana hizmet verdiklerini belirten Kaya, yaptıkları balıkçı gemilerinin bir bölümünü ise siparişin geldiği Moritanya ve Gürcistan'a gönderdiklerini aktardı.

Kaya, şimdiye kadar Moritanya'ya 16, Gürcistan'a ise 5 balıkçı gemisi gönderdiklerini ifade ederek, bu ülkelerden yeni talep olduğunu ve bu gemilerin imalatının hızla sürdürüldüğünü kaydetti.

Bir balıkçı gemisinin şartlara göre ortalama bir yılda yapıldığına işaret eden Kaya, "Bazen 5-6 gemiye aynı anda başlayıp tamamlıyoruz. Tersanemizde çalışan 80 kişi, gece gündüz demeden bu siparişleri yetiştirmek için ellerinden geleni yapıyor." dedi.

Kaya, tersane aracılığıyla Ordu ekonomisine önemli katkı ve istihdam sağladıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, ilerleyen dönemde istihdamı iki katına çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

- Baba mesleğini yaptıkları için mutlular

Baba mesleğini yaptıkları için ayrıca mutlu olduklarını ifade eden Kaya, "En büyük mutluluğumuzu yaptığımız balıkçı gemilerini denize indirdiğimizde yaşıyoruz. Özellikle Ordu'da üretilen balıkçı gemilerini Moritanya ve Gürcistan kara sularında görmek insana gurur ve mutluluk veriyor." diye konuştu.

Kaya, gemi imalatının yanı sıra tersanede tamirat yapıldığını da sözlerine ekledi.

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