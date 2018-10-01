Moritanya'da Alim Yetiştirme Merkezi'nin kapatılması protesto edildi

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'nın başkenti Novakşot'taki "Merkez Tekvin el-Ulema" (Alim Yetiştirme Merkezi) öğrencileri, hükümetin merkezi kapatma kararını protesto etti.

Novakşot'ta gösteri düzenleyen öğrenciler, kapatma kararını eleştiren pankartlar taşıyarak, hükümete karardan dönme çağrısı yaptı.

Merkezin Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Abdullah el-Hasan, hükümet tarafından ortaya atılan suçlamaların gerçeklere aykırı olduğunu söyledi.

Gösteriye katılanlar, hükümet kararından dönene dek protestolara devam edeceklerini dile getirdi.

Moritanya polisinin 24 Eylül'de içinde 500 öğrencinin eğitim gördüğü Alim Yetiştirme Merkezi'nin Novakşot'taki binalarını kapattığı duyurulmuştu.

Moritanya yönetiminden kapatma gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yerel basındaki haberlerde ülke yönetiminin, merkezi, "dini istismar etmek ve aşırıcılığı yaymakla" suçladığı ileri sürüldü.

Şeyh Muhammed El-Hasen Veled Ed-Dedo'nun başkanlığını yaptığı Alim Yetiştirme Merkezi'nin internet sitesinde merkez, "gerçek sorunları anlayarak onlara İslami çözümler sunmak için nitelikli bilim insanlarını hazırlamayı amaçlayan bir eğitim kurumu" olarak tanıtılıyor.

