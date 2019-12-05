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Moritanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 05:46 | Son Güncelleme

Moritanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya kara sularında bir teknenin batması sonucu 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 74'ü ise kurtarıldı.

Moritanya hükümet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İspanya'ya giden bir tekne, Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinin 25 kilometre açığında battı. Olayda düzensiz göçmenlerden 57'sinin cesedine ulaşılırken, 74 'ü ise kurtarıldı.

Kurtarıldıktan sonra barınma merkezlerine götürülen düzensiz göçmenlere gıda ve ilaç yardımında bulunulduğu belirtildi.

Moritanya, Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için kullandığı ana güzergahlardan biri olma özelliğini taşıyor.

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düzensiz göçmen Moritanya

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