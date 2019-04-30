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Moritanya'da kölelik karşıtı yürüyüş düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 04:01 | Son Güncelleme

Moritanya'da kölelik karşıtı yürüyüş düzenlendi

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta yüzlerce kişi ülkede köleliğe son verilmesi talebiyle yürüyüş düzenledi.

Kölelerin marjinalleştirilmesine karşı çıkmak amacıyla 2014'te kurulan "Haratinlerin Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Hakları Manifestosu" tarafından düzenlenen yürüyüşte, kölelik karşıtı sloganlar atıldı.

Yürüyüşe katılanlar, hükümete, ülkedeki tüm kölelik türlerinin ortadan kaldırılması için daha fazla çaba harcaması çağrısında bulundu.

Aktivistler, Moritanya'da 2015 yılında köleliğin insanlık karşıtı suç olduğunu öngören kanun çıkarılmasına rağmen, ev ve çiftlik işlerinde ücretsiz olarak çalıştırılan kölelerin olduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kölelik Moritanya

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