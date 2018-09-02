Moritanya'da seçimler

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'da yapılan yerel ve genel seçimlerde iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisinin önde olduğu duyuruldu.
Moritanya devlet televizyonunun haberinde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisinin seçimleri önde götürdüğü belirtildi.
Haberde seçim sonuçlarıyla ilgili herhangi bir rakam verilmedi.
Muhalefetteki Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Birlik Partisi kaynakları da partinin başkent Novakşot'tan ve Havd el-Garbi şehrinden çok sayıda oy aldığını aktardı.
Ülkede yapılan yerel ve genel seçimlerde oy sayma işlemi sabah saatlerinde sona ermişti. Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun akşam saatlerinde sonuçlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Genel seçimlerde ülkedeki 102 partiden 98'i parlamentodaki 157 sandalye için yarıştı. Yerel seçimde ise 219 belediye başkanlığı için oy kullanıldı.
Moritanya'da 1 milyon 400 bin 663 kayıtlı seçmen, 4 bin 35 seçim merkezi bulunuyor.
Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar
İsrail basınından çok tartışılacak iddia! ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı
Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum