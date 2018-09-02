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Moritanya'da seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisi önde görünüyor

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'da yapılan yerel ve genel seçimlerde iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisinin önde olduğu duyuruldu.

Moritanya devlet televizyonunun haberinde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisinin seçimleri önde götürdüğü belirtildi.

Haberde seçim sonuçlarıyla ilgili herhangi bir rakam verilmedi.

Muhalefetteki Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Birlik Partisi kaynakları da partinin başkent Novakşot'tan ve Havd el-Garbi şehrinden çok sayıda oy aldığını aktardı.

Ülkede yapılan yerel ve genel seçimlerde oy sayma işlemi sabah saatlerinde sona ermişti. Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun akşam saatlerinde sonuçlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Genel seçimlerde ülkedeki 102 partiden 98'i parlamentodaki 157 sandalye için yarıştı. Yerel seçimde ise 219 belediye başkanlığı için oy kullanıldı.

Moritanya'da 1 milyon 400 bin 663 kayıtlı seçmen, 4 bin 35 seçim merkezi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet İçin Birlik Partisi genel seçimler Moritanya

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