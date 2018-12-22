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Moritanya'da üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 00:04 | Son Güncelleme

Moritanya muhalefeti, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in üçüncü dönem adaylığının yolunu açmak için anayasanın değiştirilmesi çağrılarına tepki gösterdi

Moritanya muhalefeti, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in üçüncü dönem adaylığının yolunu açmak için anayasanın değiştirilmesi çağrılarına karşı çıktı.

Moritanya parlamentosundaki muhalif partilerden oluşan hukuk heyeti Muhalif Demokratik Kurum'dan yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde cumhurbaşkanının üçüncü dönem adaylığının yolunun açılması için anayasanın değiştirilmesi yönünde yükselen çağrılara tepki gösterilerek, bunun anayasayı açıkça ihlal olduğu belirtildi.

Bu çağrıların yerel bazı gruplar ya da bağımsız kişiler tarafından değil, aralarında bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey yetkililer de olmak üzere iktidardaki bazı kişilerin işbirliğinde yapıldığına işaret edilen açıklamada, hükümetten anayasayı ve hukuku koruması talep edildi.

Açıklamada ayrıca bu tür girişimlere son verilmesi, gerek organize eden ve gerek uygulayan tüm sorumluların takibata tabi tutulması gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanına ise anayasayı ihlal eden bu propagandalara kulak asmaması çağrısında bulunuldu.

Gelecek yıl ikinci dönem cumhurbaşkanlığı süresi dolacak olan Abdulaziz, daha önce yaptığı açıklamalarda, üçüncü dönem için aday olmayacağını ancak siyasi hayatına veda etmeyeceğini duyurmuştu.

Moritanya anayasası, cumhurbaşkanının iki dönem görev yapmasını öngörüyor.

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