Moritanya'da yeni hükümet kuruldu

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'da yeni kabine açıklandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında gerçekleştirilen genel ve yerel seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulduğu ve kabinede 3 yeni bakanın yer aldığı belirtildi.

Muhammed Veled Muhammed'in Genelkurmay Başkanlığına atandığı ifade edilen açıklamada, Ahmed Veled el-Gazvani'nin Savunma Bakanlığına, Cumhuriyet için Birlik Partisi Başkanı Sidi Muhammed Veled Muhammed'in Hükümet Sözcülüğü, Kültür ve Sanayi Bakanlığına, Duceynda Bal'ın Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildiği, önceki kabinedeki 23 ismin ise ufak değişikliklerle görevlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, dün yeni hükümeti kurma görevini (hükümete bağlı) "Moritanya Sanayi ve Maden Şirketi" Genel Müdürü Muhammed Salim Veled el-Beşir'e vermişti.

Genel seçimlerde Cumhuriyet için Birlik Partisi, 157 sandalyeli mecliste 87 milletvekiliyle birinci çıkmış, Reform ve Kalkınma için Ulusal Toplum Partisi ise 14 sandalye ile seçimi 2'nci sırada tamamlamıştı.

