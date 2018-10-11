Moritanya'daki Alim Yetiştirme Merkezinin yeniden açılması çağrısı

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'da çok sayıda imam ve alim, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Abdulaziz'e başkent Novakşot'taki "Merkez Tekvin el-Ulema"yı (Alim Yetiştirme Merkezi) yeniden açma çağrısı yaptı.

Moritanya'nın farklı vilayetlerinden imam, hakim, şeyh ve alimlerin oluşturduğu 177 kişilik grubun yaptığı yazılı açıklamada, Alim Yetiştirme Merkezinin ülkenin övünç kaynağı olduğu, devletin bu tür kurumlarla gurur duyması ve onları finanse ederek önüne çıkan engelleri kaldırması gerektiği belirtildi.

İlim ehline yönelik baskıların radikalizm, terör ve istikrarın sarsılmasındaki en etkili nedenlerden olduğunun vurgulanan açıklamada, Abdulaziz'e merkezi yeniden açma çağrısında bulunuldu.

Moritanya polisinin 24 Eylül'de içinde 500 öğrencinin eğitim gördüğü Alim Yetiştirme Merkezinin, Novakşot'taki binalarını kapattığı duyurulmuştu.

Moritanya yönetiminden kapatma gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yerel basındaki haberlerde ülke yönetiminin, merkezi, "dini istismar etmek ve aşırıcılığı yaymakla" suçladığı ileri sürüldü.

Şeyh Muhammed El-Hasen Veled Ed-Dedo'nun başkanlığını yaptığı Alim Yetiştirme Merkezinin internet sitesinde merkez, "gerçek sorunları anlayarak onlara İslami çözümler sunmak için nitelikli bilim insanlarını hazırlamayı amaçlayan bir eğitim kurumu" olarak tanıtılıyor.

