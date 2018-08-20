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Moritanya'daki kurbanlık fiyatlarında yüksek artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 20:24 | Son Güncelleme

Kuraklık ve ihracat nedeniyle kurbanlık fiyatlarının yükseldiği söyleniyor

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'da kuraklık nedeniyle yaşanan hayvan ölümleri ve ihracat sonucu kurbanlık hayvan fiyatlarında normalin üstünde artış yaşandı.

Başkent Novakşot'taki kurban pazarında AA muhabirine konuşan Fadıl Seyyid, geçen aylarda yaşanan kuraklığın çok sayıda hayvanın telef olmasına yol açtığını bu nedenle fiyatların geçen yıla oranla oldukça yükseldiğini belirtti.

Seyyid, Senegal'e yapılan büyükbaş ihracatının da fiyatların artmasında payı olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 1 ay önce Moritanya ve Senegal arasında büyükbaş hayvan ihracatı konusunda anlaşma imzalanmıştı.

Hayvan pazarındaki satıcılardan Emin Vild Ahmed keçi ve koyun fiyatlarının 45 bin ugiyayı (775 Türk lirası) aştığını belirtti.

Vild Ahmed, bu ücretin önceki yıllara göre çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Halkın genel olarak kurbanlık fiyatlarına hükümetin müdahale etmediği için tepkili olduğu kaydedildi.

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kurban kurban pazarı Moritanya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hmm, moritanya ise konu tamam.
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