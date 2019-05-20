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Moritanya'daki Maarif Vakfı ekibi trafik kazası geçirdi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Kazada TMV Moritanya Koordinatörlüğü personeli Furkan Akyol hayatını kaybetti - TMV Başkanı Birol Akgün: - "Arkadaşımızı eğitim şehidi olarak kabul ediyoruz. Vakıf olarak Furkan'ın manevi mirasını yaşatacağız" - Akyol'un ismi ülkenin Nouadhibou kentinde açılacak liseye verilecek

Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı 4 kişilik ekibin geçirdiği trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, görev için Nouadhibou kentine giden TMV ekibini taşıyan araç başkent Novakşot’a 250 kilometre mesafedeki yolda lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi.

Kazada, araçta bulunan 24 yaşındaki Furkan Akyol yaşamını yitirdi, diğer yolcular hafif yaralandı. Aslen Erzurumlu olan Akyol'un cenazesi Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yarın ailesinin yaşadığı İstanbul'a gönderilecek.

TMV Başkanı Birol Akgün yaptığı açıklamada, derin bir üzüntüyle Akyol'un vefat haberini öğrendiklerini ifade etti.

Ülkenin Nouadhibou şehrinde yeni açılacak Maarif Vakfına bağlı liseye Furkan Akyol ismini vereceklerini belirten Akgün, "Arkadaşımızı eğitim şehidi olarak kabul ediyoruz. Vakıf olarak Furkan'ın manevi mirasını yaşatacağız." ifadesine yer verdi.

Akyol'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini ileten Akgün, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

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Maarif Moritanya personel TMV trafiki kazası

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