Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı okulunda etkinlik

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Erkek Lisesi'nde Öğretmenler Günü, Mevlid-i Nebi Haftası ve Moritanya Ulusal Bağımsızlık Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Maarif Vakfı çalışmalarının ülkeler arası ilişkilere olumlu katkı sağladığını belirtti.

TMV Moritanya Direktörü Adil Taniş de TMV okullarının eğitime ihtiyaç duyan her çocuğun hak ettiği kaliteli eğitimi vermeyi amaçladığını söyledi.

Taniş, TMV'nin öncelikli hedefinin dünya barışı için doğru kararlar verebilen, toplum refahını bireysel çıkarların üstünde tutan, insani değerler taşıyan eğitimli bireylerin topluma kazandırılması olduğunu vurguladı.

Maarif Vakfı okullarındaki öğrencilerin yoğun ve disiplinli çalışmayla başarılı olduklarını belirten Taniş, öğrencilerin TMV okullarında dünya standartlarında eğitim alarak üniversite hayatına hazırlandıklarını kaydetti.

Moritanya Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Al Kady Al Adil, iki ülke ilişkilerinin samimiyeti ve Moritanyalı çocukların emin ellerde yetişmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

Al Adil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sıhhat ve başarı, Maarif Vakfına ise çalışmalarında muvaffakiyet temennisinde bulundu.

Etkinlikte, geçen yıl Nuakşot Erkek Lisesi öğrencisi olup Türkiye’ye üniversite eğitimi için giden öğrencilerin duygu ve düşüncelerini paylaştığı video gösterildi.

Şairleriyle meşhur ülkede, etkinliğe katılan şairler meclisi üyeleri Türkiye için yazdıkları şiirleri seslendirdi.

