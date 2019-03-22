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Moritanya'daki Uluslararası Radikalizmle Mücadele Konferansı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 02:23 | Son Güncelleme

Moritanya'daki Uluslararası Radikalizmle Mücadele Konferansı sona erdi

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen Uluslararası "Radikalizm ve Nefret Söylemiyle Mücadele" Konferansı sona erdi.

Moritanya İslami İşler Bakanlığı'nın düzenlediği ve Suudi Arabistan, Mısır ve Kuzey ve Batı Afrika'dan heyetlerin katıldığı konferansın sonuç bildirgesinde, "İslam ümmetinin birlik olması ve her türlü radikalizmle mücadelede kapsamlı bir strateji geliştirilmesi" yönünde tavsiye niteliğinde karar alındı.

Moritanya İslami İşler Bakanı Ahmed Vild Ehl Davud, konferansın kapanışında yaptığı konuşmada, 2 gün devam eden konferansta nefret söylemi ve radikalizmi değerlendirdiklerini, bu olguyla mücadele için kapsamlı bir yaklaşım ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Davud, konferansa katılanların, aldığı tavsiye niteliğindeki kararların radikalizmle mücadeleye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Moritanya radikalizm

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