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Moritanya'dan ABD'ye "imaj karalama" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 02:18 | Son Güncelleme

Hükümet sözcüsü Sidi Muhammed Vild Maham: - "Washington, Moritanya'nın imajını karalama anlamına gelen söz konusu kararı alırken uluslararası normları gözetmedi"

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya hükümeti, ABD'nin, Moritanya'ya tanınan ticari ayrıcalıkların iptal edilmesiyle ilgili açıkladığı gerekçelerin "ülkenin imajını karaladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet sözcüsü Sidi Muhammed Vild Maham, başkent Novakşot'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin "köleliğin kaldırılması alanında yeterli ilerleme kaydedilemediği gerekçesiyle" Moritanya'ya tanınan ticari ayrıcalıkların iptal edileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Maham açıklamasında, "Washington, Moritanya'nın imajını karalama anlamına gelen söz konusu kararı alırken uluslararası normları gözetmedi." dedi.

ABD'nin, söz konusu kararı alırken dayandığı bilgileri bu ülkede ikame talebinde bulunanlar ve şahsi menfaat gözeten bazı kişilerden aldığını belirten Maham, Novakşot'un son yıllarda kölelik ve etkileriyle mücadelede büyük çaba harcadığına işaret etti.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, Moritanya'da "köleliğin yasaklanması alanında yeterli ilerleme kaydedemediği" gerekçesiyle bu ülkeye tanınan "ticari ayrıcalıkları" 1 Ocak 2019 itibarıyla iptal etmeyi düşündüğü bildirilmişti.

Moritanya'daki kölelik konusundaki tartışmalar, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1960'lı yıllardan bu yana devam ediyor.

Ülkede ilk kez 1982 yılında eski Cumhurbaşkanı Muhammed Huna Veled Haydallah köleliği ve köleleştirme faaliyetlerini yasaklamıştı.

Moritanya Ulusal Meclisi tarafından 2016 yılında kabul edilen yasayla köleleştirme, "insanlığa karşı işlenen suçlar" kapsamına girmişti.

İnsan hakları örgütleri ve kölelik karşıtı eylemciler, Moritanya'nın nüfusunun yüzde 4'ünün halen kölelik koşullarında yaşadığını, caydırıcı cezalar olmasına rağmen mevcut yasaların uygulanmadığını savunuyor.

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ABD Moritanya

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