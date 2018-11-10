NOVAKŞOT (AA) - Moritanya, Fas'ın Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Hükümet Sözcüsü Sidi Muhammed Veled Muhammed, başkent Novakşot'ta yaptığı basın açıklamasında, Fas Kralı 6. Muhammed'in çağrısını "doğru ve samimi" olarak nitelendirerek, çağrıyı memnuniyetle karşıladı.

Muhammed, Fas Kralı'nın yaptığı çağrının iki ülke arasındaki buzları eritme şansının olabileceğini ümit ederek, Moritanya'nın, bölgenin istikrarını, güvenliğini ve iyi komşuluk ilişkilerini sağlayacak herhangi bir girişimi teşvik ettiğini ve bu adımlardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Moritanya'yadaki hükümet yanlısı ve muhalif siyasi partilerden de Fas Kralı'nın çağrısına destek açıklamaları geldi. Fas Kralı 6. Muhammed, geçen çarşamba Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve 1994 yılından bu yana kapalı tutulan sınır kapılarının açılması çağrısında bulunmuştu.