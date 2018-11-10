NOVAKŞOT (AA) - Moritanya, Fas'ın Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması çağrısını memnuniyetle karşıladı.
Hükümet Sözcüsü Sidi Muhammed Veled Muhammed, başkent Novakşot'ta yaptığı basın açıklamasında, Fas Kralı 6. Muhammed'in çağrısını "doğru ve samimi" olarak nitelendirerek, çağrıyı memnuniyetle karşıladı.
Muhammed, Fas Kralı'nın yaptığı çağrının iki ülke arasındaki buzları eritme şansının olabileceğini ümit ederek, Moritanya'nın, bölgenin istikrarını, güvenliğini ve iyi komşuluk ilişkilerini sağlayacak herhangi bir girişimi teşvik ettiğini ve bu adımlardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Moritanya'yadaki hükümet yanlısı ve muhalif siyasi partilerden de Fas Kralı'nın çağrısına destek açıklamaları geldi. Fas Kralı 6. Muhammed, geçen çarşamba Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve 1994 yılından bu yana kapalı tutulan sınır kapılarının açılması çağrısında bulunmuştu.
Fas Kralı, "Kardeş Cezayir'le, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini engelleyen anlaşmazlıkların aşılması için açık ve doğrudan bir diyaloğa hazırız." ifadelerini kullanmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de düzenlediği basın toplantısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cezayir ile Fas arasında diyaloğa hep destek verdiğini ve Fas Kralı 6. Muhammed'in "ortak komite çağrısından" memnuniyet duyduğunu aktarmıştı.
Fas, Marakeş kentindeki terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğu iddiasıyla, Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlamıştı. Cezayir, Fas'ın vatandaşlarından vize talebine cevap olarak, Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatmıştı.
İki ülke arasındaki ilişkiler hâlâ "soğuk" olarak nitelenirken, en önemli sorunlardan birinin de Batı Sahra olduğu belirtiliyor.
Vatandaştan Bakan'a: Biz de insanca yaşamak istiyoruz
Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı
Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dehşet saçtı
Trump ve Macron kameralar önünde tartıştı!
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum