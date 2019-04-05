Moritanyalı sendikacılara HAK-İŞ'ten eğitim

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz Afrika'yı Batılı büyük adamın gördüğü pencereden asla görmedik, görmüyoruz. Afrika'nın Afrikalılara ait olduğunu Afrika kaynaklarının, Afrika'nın imkanlarının Afrika halklarına ait olduğunun altını çiziyoruz." dedi. HAK-İŞ tarafından "Eğitim Yoluyla Moritanya Sendikalarıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Arasında İşbirliğini Geliştirme Projesi" kapsamında, konfederasyonun genel merkezinde Moritanyalı ve Türk sendikacılara eğitim semineri verildi. Programa Moritanya Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM) ve HAK-İŞ üyeleri katıldı. Arslan, burada yaptığı konuşmada, Moritanya'nın kendileri için özel bir ülke olduğunu ve Moritanya halkının da Türk halkına yönelik sevgi, muhabbet ve sempatilerinin olduğunu bildiklerini söyledi. CNTM'in uluslararası camiaya büyük katkıları olduğunu belirten Arslan, konfederasyonu HAK-İŞ'in bir parçası olarak gördüklerini ve CNTM'in her etkinliğini, her faaliyetini, kendi konfederasyonlarının bir faaliyeti olarak gördüklerini dile getirdi.

Arslan, "Oradaki arkadaşlarımızın hem sendikal mücadelelerini güçlendirmek, hem sendikalarına daha etkili hizmetler verebilmeleri için altyapılarının güçlendirmesi konusunda da HAK-İŞ olarak ciddi katkılarımız oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek." diye konuştu. - "Biz Afrika'yı Batılı büyük adamın gördüğü pencereden görmedik" Arslan, HAK-İŞ'in, Moritanya gibi Afrika'daki 15'ten fazla ülkeyle ikili iş birliğine devam ettirdiklerini aktardı. Arslan, "Biz Afrika'yı Batılı büyük adamın gördüğü pencereden asla görmedik, görmüyoruz. Afrika'nın Afrikalılara ait olduğunu, Afrika'nın kaynaklarının, Afrika'nın imkanlarının Afrika halklarına ait olduğunun altını çiziyoruz. HAK-İŞ olarak, Türkiye olarak da Afrikalı halkların kendi bağımsızlıklarını koruyarak, ülke kaynaklarını, ülke imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek, dünyanın gelişmiş, çağdaş demokrasilerinin bu ülkelerde yerleşmesini destekleyerek, gelişmiş ülkeler ligine çıkmasını arzu ediyoruz." dedi. Afrika'nın makus talihinin yıkılmasında Türkiye'nin de büyük çaba sarf ettiğini, pek çok Afrika ülkesiyle ilişkilerini güçlendirdiğini, daha çok yatırım ve destek sağladığını kaydeden Arslan şöyle devam etti: