Moritanyalı yayıncılardan Kaşıkçı açıklaması

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya Yayıncılar Birliği, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin açıklanması çağrısı yaparak, bu olayın tüm gazetecilere, adalete ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olduğunu bildirdi.

Moritanya Yayıncılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin açıklamanın en kısa sürede yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaşıkçının maruz kaldığı, tüm gazetecilere, adalete ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Olaya ilişkin basın yayın organlarında yer alan korkutucu bilgiler karşısında tüm Moritanyalı yayıncılar endişe duyuyor."

Açıklamada ayrıca, medya mensuplarından bu konu etrafında birleşmeleri ve adalet yerini bulana kadar Kaşıkçı'yı gündemde tutmaları talep edildi.

Öte yandan Moritanya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımlayarak konuyu yakından takip ettiğini bildirdi.

- Ne olmuştu?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.