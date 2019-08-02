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Moritanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Gazvani yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:22 | Son Güncelleme

Moritanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Gazvani yemin etti

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'da cumhurbaşkanlığına seçilen eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, yemin ederek görevine başladı.

Moritanya devlet televizyonunda yayımlanan devir teslim töreninde, Anayasa Konseyi Başkanı Mamado Batiya, Gazvani'nin Cumhurbaşkanlığı görevini teslim aldığını açıkladı.

Törene, Fas ve Cezayir başbakanlarının yanı sıra Afrika, Ortadoğu ve Avrupa'dan çok sayıda davetli katıldı.

Muhammed Vild el-Gazvani, ülkenin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana seçilen 10. Cumhurbaşkanı oldu.

Gazvani'nin görev süresi 5 yıl olacak.

Eski Savunma Bakanı Gazvani, 22 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 52'sini alarak galip gelmişti.

- Seçim sürecinde selefi Vild Abdulaziz'in desteğini almıştı

Ülkede 3 Ağustos 2005'te dönemin Cumhurbaşkanı Muaviye Vild Seyyid Ahmet et-Tayi yönetimine darbe yapan ordu mensupları arasında yer alan Gazvani, ardından geçiş sürecine öncülük eden Askeri Konseyin üyesi oldu.

Gazvani, Muhammed Vild Abdulaziz ile birlikte, 2007 yılındaki seçimleri kazanarak iş başına gelen Sidi Muhammed Vild eş-Şeyh Abdullah'a darbe gerçekleştirdi. Vild Abdulaziz 2009'daki seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olurken, (2014'deki seçimleri de kazanıp ikinci dönem cumhurbaşkanlığı yaptı) Gazvani askeriyede kalmaya devam etti.

Gazvani, 2012 yılında korgeneralliğe yükseldi ve ertesi yıl genelkurmay başkanlığına getirildi, Ekim 2018'de ise Savunma Bakanı oldu, ancak seçim kampanyasına katılabilmek için 4 ay sonra hükümetteki görevini bıraktı.

Seçimlerde Vild Abdulaziz'in ve iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisi'nin başı çektiği pek çok partinin desteğini alan Gazvani, seçim kampanyası sürecinde, güçlü kurumların inşa edilmesi, kötü yönetim ve rüşvetle mücadele, daha fazla istihdam alanı oluşturulması, altyapının geliştirilmesi, Moritanya kentlerinin üretken hale gelmesi alanında çalışma gibi vaatlerde bulunduğu bir program sundu.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Moritanya Muhammed Vild el-Gazvani

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