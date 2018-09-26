Moritanya'nın Alim Yetiştirme Merkezi'ni kapatmasına kınama

DOHA (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Moritanya hükümetinin, başkent Novakşot'taki Merkez Tekvin el-Ulema'yı (Alim Yetiştirme Merkezi) kapatmasını kınadı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh Muhammed El-Hasen Veled Ed-Dedo'nun, başkanlığını yaptığı merkezin siyasetle hiç bir ilgisinin olmadığını belirtmesine rağmen, Moritanya hükümetinin, aşırıcılığı yayma bahanesiyle aldığı kapatma kararını şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdi.
Merkezin alim yetiştirmesinden ve mutedil orta yolu takip eden çalışmasından övgüyle söz eden Karadaği, mutedil orta yola zarar verecek ve aşırıcılığa katkıda bulunacak söz konusu kapatma kararını kınadı.
Karadaği, Moritanyalı yetkililerden, kararı gözden geçirmelerini, iyileşmeyi ve yükselişi sağlayacak faydalı ilmi projeleri teşvik etmelerini istedi.
İslam ümmetine ve yöneticilerine, her ne gerekçeyle olursa olsun mutedil, orta yolu izleyen düşünceleri ve sahih İslami ilim yuvalarını yok etmemeleri çağrısında bulunan Karadaği, aksi takdirde İslam dünyasında başıboşluk ile düşünce ve siyasi istikrarsızlığının artacağını ve böylece gençleri yönlendiren aşırıcılık taraftarı cahillerin zuhur edeceğini kaydetti.
Moritanya yönetiminden merkezi kapatma gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yerel basındaki haberlerde, ülke yönetiminin, merkezi, "dini istismar etmek ve aşırıcılığı yaymakla" suçladığı ileri sürüldü.
Moritanya polisinin, pazartesi akşamı Alim Yetiştirme Merkezi'nin başkent Novakşot'taki binalarını kapattığı bildirilmişti.
Şeyh Muhammed El-Hasen Veled Ed-Dedo'nun başkanlığını yaptığı Alim Yetiştirme Merkezi'nin internet sitesinde merkez, "gerçek sorunları anlayarak onlara İslami çözümler sunmak için nitelikli bilim insanlarını hazırlamayı amaçlayan bir eğitim kurumu" olarak tanıtılıyor.
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