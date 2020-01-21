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  4. Mormiks nedir? Mor ekmek nedir? Mormiks faydaları

Mormiks nedir? Mor ekmek nedir? Mormiks faydaları

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Mormiks nedir sorusu son zamanlarda aklımızı kurcalayan konular arasında yer alıyor. Karşımıza çıkan mor ekmek, mor baklava gibi yiyeceklerle hayatımıza giren mormiks sağlığa zararlı hiçbir kimyasal ya da renklendirici içermiyor. Peki mormiks ürünleri neden tüketmek gerekiyor? Özellikle şeker hastaları için geliştirilen mor ekmek ile hayatımıza giren mormiks bakın nasıl faydalar sağlıyormuş...

Mormiks 10 yıldır İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi' tarafından araştırılıyordu. Mormiks araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibince geliştirilen mor ekmek ve ürünler günden güne daha fazla talep görmeye başladı. Sağlığa zararlı hiçbir kimyasal ve renklendirici içermeyen mormiks ürünleri fırınlarda uzun kuyruklar oluşmasına sebep oluyor.

Mormiksli ürünlere yoğun ilgi

MOR EKMEK TÜKETİMİ JAPONYA'DA ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

MOR EKMEK TÜKETİMİ JAPONYA'DA ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Türkiye'de mormiks özü üzerine uzun süredir çalışma yapan Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibinin 12 yıllık emeğinin karşılığı olan mor ekmek, İzmir'de de üretiliyor. Japonya'da zorunlu olarak tüketilen mor ekmeği İzmir'de üreten iş insanı Murat Ünsal, şunları söyledi:

'MORMİKS DİYABET VE FONKSİYONEL RAHATSIZLIKLARI GİDEREBİLECEK KONUMDA'

'MORMİKS DİYABET VE FONKSİYONEL RAHATSIZLIKLARI GİDEREBİLECEK KONUMDA'
"Mormiks özü İstanbul Üniversitesi'nden hazırlanarak bize ulaştırıldı. Biz de tatlı, pasta ve simitlere uyguladık. Kaşar peyniri, yoğurt ve mantıda da kullanılabilen mormiksli ürünler özellikle diyabet ve onunla ilgili tüm fonksiyonel rahatsızlıkları kesinlikle giderebilecek konumda. Ürünlerimiz tamamen mormiksten yapılmakta. Mormiks fonksiyonel bir gıdadır. Fonksiyonel gıda demek, vücutta onarım işlemlerini başlatmaya çalışan gıdadır.

MORMİKS ŞEKER HASTALARININ YARDIMINA KOŞUYOR

MORMİKS ŞEKER HASTALARININ YARDIMINA KOŞUYOR
Şeker hastalarının sayısı ülkemizde çok arttı. Avrupa'nın 3 katı, dünyanın 2 katı düzeyinde. Özellikle bu hastalarımıza ulaşabilmek adına ekmeğimizi ve diğer ürünlerimizi tercih eden halkımız sağlığına bir an önce kavuşmuş olacak. Bu mor renk, devrim niteliğinde bir gelişimdir. Kullananlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Biz 10 günlük bir süreç içinde bu noktaya geldik. Mormiks, una katılan bir sıvı ya da likit değil diğer bir un çeşidi. Ayran da sadece normal oranlarda büyük bir bardağa bir çay kaşığı yeterli. Özellikle kefirde çok faydalı."

MORMİKSİN FAYDALARI

MORMİKSİN FAYDALARI
Mormiksin faydalarını da anlatan Ünsal, "Şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmekte. Mormiks kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp, beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kol- bacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve Alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır" dedi. (DHA)
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mormiks mor ekmek diyabet ekmeği mor baklava şeker ekmeği

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