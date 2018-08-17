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"Moro bu yıl çifte bayram yapacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın: - "Moro özerk bir İslam Cumhuriyeti olarak ikili hukuk sistemine bağlı, bütün yeraltı kaynakları kendisinde kalmak koşuluyla özerkliğini kazanmış oldu. Bu yönüyle bütün İslam dünyası açısından ve bütün mağdur coğrafyalar açısında bir örneklik teşkil etti. Moro bu yönüyle baktığımız zaman çifte bayramı yaşamış olacak. Biz de bu bayrama eşlik edeceğiz"

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, Moro'nun özerk bir İslam Cumhuriyeti olarak ikili hukuk sistemine bağlı, bütün yeraltı kaynakları kendisinde kalmak koşuluyla özerkliğini kazandığını belirterek, "Bu yönüyle bütün İslam dünyası açısından ve bütün mağdur coğrafyalar açısında bir örneklik teşkil etti. Moro bu yönüyle baktığımız zaman çifte bayramı yaşamış olacak. Biz de bu bayrama eşlik edeceğiz." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışında 103 ülke ile bölgede kurban faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Balkanlar'dan Afrika'ya, Asya'dan Uzak Asya'ya, Orta Doğu'dan birçok bölgeye kadar Müslüman coğrafyada çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Aydın, Filipinler'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao eyaletine geniş özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) imzalanıp onaylanmasıyla özellikle Moro Müslümanlarının bayram sevincine ortak olacaklarını bildirdi.

Yasanın onaylanmasının ardından Moro Müslümanlarının kutlayacağı ilk Kurban Bayramı'nda yanlarında olacaklarını aktaran Aydın, "Moro oldukça önemli. Dünyadaki özgürlük mücadelesinin başarıya ulaştığı nadir, belki de tek örneği. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 50 yıllık fiili mücadele barışla neticelendi. Moro özerk bir İslam Cumhuriyeti olarak ikili hukuk sistemine bağlı, bütün yeraltı kaynakları kendisinde kalmak koşuluyla özerkliğini kazanmış oldu. Bu yönüyle bütün İslam dünyası açısından ve bütün mağdur coğrafyalar açısında bir örneklik teşkil etti. Moro bu yönüyle baktığımız zaman çifte bayramı yaşamış olacak. Biz de bu bayrama eşlik edeceğiz." diye konuştu.

Kurbanın, sadece et ve paylaşmak anlamına gelmediğini vurgulayan Aydın, bayram dolayısıyla gittikleri birçok coğrafyada yetimhanelerin açılması, katarakt ameliyatlarının yapılması gibi başka kampanyalara kapı açtıklarını kaydetti.

Moro Müslümanlarına giderken yanlarında hediyeler de götüreceklerini ifade eden Aydın, dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur Müslümanların bayramda unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

- "Dar boğazdan çıkmamızın en temel yolu kardeşlerimizle yaptığımız paylaşımları arttırmaktan geçiyor"

Aydın, Türkiye üzerinde uzunca bir süredir farklı oyunların, komploların döndüğünü, şimdi de çok yakın dönemde spekülatif ataklarla Türkiye ekonomisinin dar boğaza alınmaya çalışıldığını anlatarak, "Bu dar boğazdan çıkmamızın en temel yolu; kardeşlerimizle yaptığımız paylaşımları arttırmaktan geçiyor. Hatırlarsanız 2016 Temmuz'unda büyük darbeyi yaşarken onların dualarıyla ayakta durmuştuk. Hem mağdur ve mazlum coğrafyalardan hem de zengin İslam bölgelerinden bize görüntüler geliyor. Ellerinde kalan son dolarları Türk lirasına çevirmek için sıraya girmişler. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin son 20 yıldır özelde bütün İslam coğrafyasına, genelde bütün mazlum ve mağdur coğrafyalara açtığı kol kanadın bugün bize olumlu yansımalarını görmüş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu kardeşliğimizi pekiştirecek bir vesile olarak da kurbanı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen kurban fiyatlarında değişiklik yapmadıklarını vurgulayan Aydın, bunun Türkiye'ye duyulan güveni göstermesi ve vatandaşların üzerine yük yüklememesi açısından oldukça isabetli bir karar olduğunu sözlerine ekledi.

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- "Moro'da özerklikle birlikte gelen ilk kurban çalışması yapılacak"

Eğitim Bir-Sen Sakarya Şubesi Başkanı Murat Mengen de Sakarya İHH ile birlikte her yıl yaptıkları çalışmalara bu yıl da devam edeceklerini belirterek, özerkliğe kavuşan Moro Müslümanlarının yanlarında olacaklarını anlattı.

Moro'da yapılacak çalışmaların, özerklikle birlikte gelen ilk kurban çalışması olacağına işaret eden Mengen, "İnşallah geçen senenin aksine bu seneki çalışmaları bir sevinç edasıyla gerçekleştirmiş olmayı umut ediyoruz. Gittiğimiz bütün bölgelerde kurban çalışmasının akabinde oradaki Müslümanların yaşayışları, vaziyetleri, durumlarıyla ilgili aktarımlar yapmaktayız. Bununla ilgili geçen sene ülkemizin birçok ilinde konferanslar ve seminerler gerçekleştirdik. Bu sene de Moro'dan döndükten sonra oradaki izlenimlerimizi farklı platformlarda dile getirmeye çalışacağız. Oradaki Müslümanlarla buradaki Müslümanların iletişimini sağlamış olacağız. Bahsettiğimiz kardeşliğin somut bulmasını sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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