HABER

Moro Müslümanlarının 45 yıllık mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 23:28 | Son Güncelleme

İHH Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneğince Moro Müslümanlarının 45 yıllık mücadelesinin anlatıldığı konferans düzenlendi

İHH Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneğince Moro Müslümanlarının 45 yıllık mücadelesinin ele alındığı konferans düzenlendi.

Gençlik Parkı Kültür Merkezi'ndeki programda İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, Filipinler ve Moro Müslümanlarının tarihi ve son 45 yıllık mücadelenin ardından gelen diplomatik başarılarına ilişkin sunum yaptı.

Oruç, Filipinler'de Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayacak ve Bangsamoro Özerk Bölgesi'ni kuracak yasanın, Senatodan sonra Filipinler Temsilciler Meclisinde de onaylandığını hatırlatarak, "21 Ocak'ta yapılacak referandumla Moro Müslümanları, kimlik, zenginlik ve güçlerin paylaşımı, şeriat mahkemelerinde yargılanma ve normalleşme gibi birçok kazanım elde edecek." dedi.

Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin 13 bin kilometrekarelik bir alanda 5 milyon nüfusa sahip olduğunu belirten Oruç, referandumun ardından 2022'ye kadar kademeli olarak ordudaki askerlerin terhis edilip polis gücünün kurulacağını söyledi.

Oruç, Moro Müslümanlarının cephede bileğiyle kazandığını masada teyit etmesinin, tüm Müslüman azınlıklara örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'den 11 bin kilometre uzaklıktaki Filipinler ülkesi İslam'ın devlet olduğu son nokta. İslam'ın ilk olarak 1380'de inşa edilen Şeyh Kerimü'l Mahdum Camisi'nin etrafında yayılarak bütün Filipinler'e ulaştığını biliyoruz." diye konuştu.

Yıllar içerisinde katliamlara uğrayan Moro Müslümanları için 1970'lerin bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Oruç, "Müslümanlar diplomatik yollarla hak sahibi olamayacaklarını anlayınca silahlı mücadeleye başladılar. Selamet Haşim liderliğinde başlayan bu hareket 35 yıllık süre içinde 300 bine yakın şehit verirken, 1,5 milyon Müslüman bölgeden göç etti." ifadelerini kullandı.

Moro Müslümanlarının 14'üncü asırdan beri bölgede varlıklarını sürdürdüğüne dikkati çeken Oruç, Mindanao Adası'nda yoğun bir Müslüman nüfus olduğunu dile getirdi.

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
"Necip Fazıl Ödülleri""Necip Fazıl Ödülleri"
"Necip Fazıl Ödülleri""Necip Fazıl Ödülleri"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi İHH Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç Moro Müslümanlarının 45 yıllık mücadelesi

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018’de öne çıkacak Müşteri Deneyimi (Customer Experience - CX) Trendleri

2018’de öne çıkacak Müşteri Deneyimi (Customer Experience - CX) Trendleri

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek yakalandı

Eski Osmanlı Ocakları Başkanı yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.