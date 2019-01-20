COTABATO CITY (AA) - AHMET FURKAN MERCAN - Filipinler'in güneyinde bulunan Mindanao adasındaki Cotabato şehrinde Bangsamoro Müslümanlarının geleceğini belirleyecek ve yarın yapılacak halk oylamasında "Evet" cephesinin kazanması muhtemel görünüyor. Yüzyıllardır sahip oldukları özgürlükleri 1898'de Amerikalılar, ardından 1946'da Filipinliler tarafından alınan Morolar, Temmuz 2018'de Manila hükümetiyle imzalanan kapsamlı özerklik anlaşmasında son aşamaya geldi. Yaklaşık 3 milyon seçmenin oy vermesi beklenen, Mindanao'da, Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARRM) adıyla yeni bir idari bölgenin kurulmasını öngören, yarın düzenlenecek referandum öncesinde AA muhabiri, Moro halkına görüşlerini sordu. Cotabato Meclis Üyesi Bruce Matabalao, 21 Ocak'ta Cotabato şehrinin yeni kurulacak bölgeye katılmasının oylanacağını anımsatarak, oylamadan "Evet" çıkacağına inandığını belirtti. Savaş sonrası kalkınmayı Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) sağlayacağını kaydeden Matabalao, "Yasa bizim insanımıza ekonomik olarak daha fazla fırsat sunacak." diye konuştu.

- "Tehlikeli çünkü ne olacağını bilemiyoruz" Petrol istasyonunda çalışan pompa görevlisi Algene Del Rosario, oylamanın "tehlikeli" bulduğunu söyledi. Uzun yıllardır Cotabato'da yaşadığını kaydeden Rosario, "BOL referandumu tehlikeli çünkü neticede ne olacağını bilemiyoruz. Muhtemelen 'Hayır' vereceğim." dedi. Pizzacıda güvenlik görevlisi olarak çalışan Saddam Bandong, oylanacak yeni yasanın içeriğini desteklediğini belirtti. Yerel sivil toplum kuruluşlarından Barış Ağı Birleşik Sesleri (UVPN) üyesi Nabila Muhammed de BOL'un "kapsayıcı" olarak niteledi. Yasanın geçmişin yaralarını saracağına vurgu yapan Muhammed, "Cotabato şehri çok farklı hayat tarzından insanları barındırıyor. BOL ile farklı ses ve yüzlerden dostluklar bir araya gelebilecek." diye konuştu. Lastik dükkanı işletmecisi Naida Mantil, "Oylamadan mutluyuz. Özellikle Morolara olmak üzere BOL'un her kesim için faydalı olacağını biliyorum. Yasa Mindanao'nun barışı ve ilerlemesi için iyi olacak." yorumunu yaptı. - "BOL'un ne içerdiğini halkımıza anlatmamız gerekiyor"

Barış taraftarı olduğunu kaydeden İlahiyat mezunu Allysa Manabilan, "BOL’un onaylanmasından sonra daha emniyetli bir Cotabato arzuluyoruz." temennisinde bulundu. Bilgisayar mühendisi Nurcihan Alioden ise "Barış için evet. Oylamadan sonra daha organize olmuş bir şehre ihtiyacımız var." şeklinde konuştu. Referandum öncesi Cotabato'nun işlek caddelerinde halkın "Evet" oyu kullanmaları yönünde yasa kapsamını anlatan broşürler dağıtan Şoför Nauto Osman, "BOL’un ne içerdiğini halkımıza anlatmamız gerekiyor." dedi. Şehir sakini engelli Samsudin İsmail ise Moro halkının ilerlemesi için "Evet" oyu kullanacağını söyledi. - ARMM'den BARMM'ye 29 yıldır yürürlükte bulunan mevcut Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi'ni (ARMM) lağvedip yerine kapsamlı özerkliğin hayata geçirildiği Müslüman Mindanao'da, Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARRM) adıyla yeni bir idari bölgenin kurulması hedefleniyor. Bölgede yarın yapılacak referandumdan evet çıkması halinde 6 Şubat'ta da Lanao del Norte eyaletinde bazı belediyeler, Kuzey Cotabato'daki 6 semt ve diğer bazı bölgelerde de BARMM'a katılma oylaması yapılacak.