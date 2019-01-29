Filipinler'in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabulü için yapılan referandumdan "evet" oyu çıktı.

CNN Filipinler'in haberinde, resmi oy sayımının bu akşam sona erdiği referandum bölgelerinde 1 milyon 540 bin 17 "evet" oyu kullanıldığı bildirildi. Referandumun ilk aşamasında "hayır" oyu kullananların sayısının 198 bin 750 olduğu belirtildi.

Referandum sonuçlarına göre 36 bin 682 "evet" oyunun kullanıldığı Cotabato kenti, "Bangsamoro Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi"ne dahil olacak. Basilan'a bağlı Isabela kenti ise 22 bin 441 "hayır" oyu çıkması nedeniyle bölge dışında kalacak.

Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabulü için yapılan referandumun ilk aşamasında yaklaşık 1,7 milyon seçmen oy kullandı.

- Referandumunun ikinci aşaması 6 Şubat'ta

Halk oylamasının ikinci aşaması 6 Şubat'ta düzenlenecek.

Lanao del Norte bölgesinde 6 kasaba ve Kuzey Cotobato vilayetine bağlı 6 kasabadaki 39 köy ile bölgeye dahil olmayı talep eden diğer çevre bölgeler oylarını 6 Şubat'ta kullanacak.