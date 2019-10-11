HABER

Morolu yetimler minik ellerini Türkiye’ye dua için açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, Morolu yetimler minik elleriyle Türkiye’ye için dua ederek destek verdi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Morolu çocuklar Türkiye için dua etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, Morolu yetimler minik elleriyle Türkiye’ye için dua ederek destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Morolu çocuklar Türkiye için dua etti. Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, dünyanın dört bir yanından binlerce kişi Türkiye için dua ediyor. Bu kez Morolu yetimlerin minik elleri Türkiye’ye için semaya açıldı.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
OSBÜK’ten 'Barış Pınarı Harekatı’na destekOSBÜK’ten 'Barış Pınarı Harekatı’na destek
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarındaTürkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Ağar'dan canlı yayındaki keskin nişancı saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklama

Keskin nişancı saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklama

Türkiye Spor Yazarları Derneği Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi

Haliç Üniversitesi'nin tahliyesi istendi

Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu

Balıkesir'den kahreden haber

'Barış Pınarı'na karşı yeni hamle! Trump'ı da dahil ettiler

Terör örgütü yanlılarından yeni hamle! Trump'ı da dahil ettiler

Yalova açıklarında bir deprem daha

Yalova açıklarında bir deprem daha

Diyarbakır'da 5 ton esrar ve 1 milyonu aşkın Hint keneviri ele geçirildi

Flaş operasyon! 1 milyon 337 bin adet ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.