Morötesi ışınla 'virüs öldüren kutu'ya talep patlaması

Köln merkezli küçük ölçekli firmanın ürettiği "virüs öldürücü" kutuya olan talep küresel boyuta ulaştı.

"Virüs öldürücü" kutu, morötesi ışınlarla yüzeyleri dezenfekte ediyor. Yürüyen merdivenlerin bantlarına, süpermarketlerin alışveriş arabalarına ya da asansör düğmelerine yerleştirilebilen bu ürün, birçok kişinin dokunduğu bu tür yüzeyleri virüslerden arındırıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN BAŞARISI

İki okul arkadaşı tarafından bundan on yıl önce şirketleşen ve ailelerinin desteğiyle ürüne patent almayı başaran Tanja Nickel ve Katharina Obladen, Covid-19 salgınıyla mücadele için çareler arayan ve ortak kullanıma açık olan süpermarket, kafe, mağaza ve diğer iş yerlerinden gelen talebi karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

Domuz gribi salgınından endişe duyan Alman girişimciler, ürünü geliştirirken New York'taki içme suyunun mor ötesi ışınlarla strerilize edilmesi fikrinden ilham aldıklarını söylüyor. Şirketin ilk müşterileri olan Avrupa'nın büyük asansör ve yürüyen merdiven üreticisi firmalar ürünlerini satın alarak hastane, alışveriş merkezi ve tren istasyonlarında kullanmaya başlıyor.