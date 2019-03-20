Morrison: 'Erdoğan Sözlerini Geri Almazsa Bütün Seçenekler Masada'

"Ülkemizde darbe girişimlerinde bulunarak karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Hatta ülkemizden 16 bin kilometre uzakta Yeni Zelanda’da verdikleri mesajlarla sınıyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki; mesajınızı aldık. Kininizin ve nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslüman'ı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü de anladık. Bu bireysel bir olay değil, örgütlüdür…Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü Çanakkale Savaşı’nın 104. Yıldönümü Anma törenlerinde yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda’daki cami saldırılarını “Türkiye’ye yönelik daha büyük bir saldırının parçası” olarak nitelemiş, şunları söylemişti:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu daha sonra Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne’le telefon görüşmesi yaptı. Ancak görüşmeyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Morrison, bu sözlere tepkisini, “Erdoğan sözlerini geri almassa bütün seçenekler masada” diyerek ortaya koydu. Canberra’da gazetecilere konuşan Avustralya Başbakanı,“Herhangi bir adım atmadan önce Türk hükümetinden gelecek yanıtı bekleyeceğim ama tüm seçeneklerin masada olduğunu size söyleyebilirim” dedi.

Bu arada Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters’ın bu hafta Türkiye’ye yapacağı ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepkisini ortaya koyacağını ve bu sözlere açıklık getirilmesini isteyeceğini açıkladı.

Peters’in Cuma günü Türkiye’de Yeni Zelanda’daki saldırıların masaya yatırılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında katılması öngörülüyor.

Ardern, Peters’in Türkiye ziyareti sırasında Erdoğan’ın sözlerine acilen izahat isteyeceğini kaydetti ve “Başbakan Yardımcımız bu sözlere tepkisini ortaya koyacak. Yüz yüze gelerek (sözlere) açıklık getirilmesine çalışacak” dedi. Peters daha önceki bir açıklamasında, saldırı görüntülerinin Erdoğan’ın mitinglerinde yayınlanmasını eleştirmiş, bunun Yeni Zelandalılar’ın hayatlarını tehlikeye attığını söylemişti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı yeni yaptığı açıklamadaysa, Erdoğan’ın Washington Post için kaleme aldığı yazıdaki sözlerine işaret etti ve bu sefer “çok uzlaştırıcı bir ifade” kullandığını söyledi. Peters, “Olay ilk patladığında (saldırı) Türk cumhurbaşkanının bunun doğasını bilmediğini düşünüyorum. Nasıl bilebilirdi? Biz de bilmiyorduk. Ama o zamandan bu yana gerçekler hakkında bilgilendiği için önceki gün dediklerine tamı tamına zıt çok uzlaştırıcı bir açıklama yaptı. İki gün içinde, açıklık getirilmesi gereken konulara açıklık getirmek için İİT konferansına gideceğiz” diye konuştu.