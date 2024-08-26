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Morton nöroma nedir? Morton nöroma belirtileri ve tedavisi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.08.2024 18:25
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Morton nöroma, ayak parmaklarına giden sinirin çevresindeki dokunun kalınlaşmasıyla oluşan, iyi huylu bir sinir tümörüdür. Bu durum, özellikle ayaklarda sık görülen bir rahatsızlık olup, tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Şiddetli ağrıya neden olarak kişinin yaşam kalitesini düşürebilir ve günlük aktiviteleri zorlaştırabilir. Erken teşhis ve tedavi, Morton nöromanın etkilerini azaltmak için büyük önem taşır.

Morton nöroma nedir? Morton nöroma belirtileri ve tedavisi

Morton nöroma, özellikle uzun süre ayakta kalma ve yürüme gibi aktivitelerle şiddetlenen bir rahatsızlık olarak, son dönemde sıkça araştırılan bir konu haline gelmiştir. Bu durumun kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, ayak parmakları arasındaki sinire baskı ve tahrişin bir sonucu olarak geliştiği düşünülmektedir. Morton nöroması, özellikle çukur tabanlı ya da düz tabanlı kişilerde ve ayaklara tekrarlayan stres uygulayan koşu veya zıplama gibi aktivitelerde daha sık görülmektedir.

Morton nöroma nedir?

"Morton nöroma ne demek?" dendiğinde, ilk kez 1876'da TG Morton tarafından tanımlanan Morton nöroma, genellikle ayaktaki 3. ve 4. tarak kemikleri arasındaki sinirden kaynaklanır. Bu sinir, ayak tabanında parmakların his duyusunu sağlar ve çoğunlukla ayak yapısından kaynaklanan baskı nedeniyle sıkışarak bu rahatsızlığa yol açabilir.

Morton nöroma, 40-60 yaş arası bireylerde daha yaygındır ve kadınlarda erkeklere göre 8 kat daha fazla görülmektedir. Hastalık, en sık 2-3 veya 3-4 tarak kemikleri arasında ortaya çıkar. Topuklu veya dar ayakkabı giyimiyle ilişkilendirilmekle birlikte, ayakkabının çıkarılması ve ayaklara masaj yapılması genellikle rahatlama sağlar.

Morton Nöroma belirtileri nelerdir?

Morton nöroma, ayak parmakları arasındaki sinirlerin sıkışması sonucu gelişen bir rahatsızlıktır. Morton nöroma belirtileri aşağıdaki gibidir:

  • Ağrı: Tarak kemikleri arasında, özellikle parmaklara yayılan yanıcı bir ağrı hissedilir. Hastalar sıklıkla taş üzerinde çıplak ayakla yürüyor gibi hissettiklerini belirtirler. Ağrı, dinlenme sırasında azalır, ancak aktivite, özellikle sıkı veya topuklu ayakkabı giymekle artar. Gece ağrısı ise nadirdir.
  • Uyuşma: Etkilenen parmaklarda rahatsız edici bir uyuşma ve his kaybı olabilir.

Bu belirtiler, Morton Nöroma'nın tipik işaretleridir.

Morton nöroma tedavisi nasıl yapılır?

Morton nöroma tedavisinde cerrahi yöntem olarak, 3. ve 4. tarak kemikleri arasındaki transvers bağ bölgesinde yapılan küçük bir kesi ile gerçekleştirilir. Bu işlemde, transvers ligament kesilerek sinir serbestleştirilir veya kalınlaşmış sinir segmenti çıkarılır. Cerrahi dışı tedavi yöntemleri, yalnızca hastaların %15-20’sinde semptomları hafifletebilir ve bu yöntemlerin temel amacı sinir üzerindeki baskıyı azaltmaktır.

Geniş taraklı, topuksuz ayakkabılar kullanmak veya sıkı ve sert tabanlıklar ile parmakların hareketini sınırlamak, şikayetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Lezyona steroid enjeksiyonu ve ağızdan alınan ağrı kesiciler geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak tabanlık, ped ve ortezlerin belirgin bir faydası olduğu kanıtlanmamıştır.

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