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MOSİP Nedir? MOSİP Ekranı Nasıl Kullanılır?

18.11.2020 14:43 | Son Güncelleme:
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MOSİP Nedir? MOSİP Ekranı Nasıl Kullanılır?

İçindekiler

  • MOSİP Nedir?
  • MOSİP Ekran Kullanımı
  • MOSİP Ekran Uyarıları
  • Borç İtiraz İşlemleri
  • Tutar İtiraz İşlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun evrak işlerini kolaylaştırması adına üretilen MOSİP isimli yazılımdan pek çok kurum faydalanmaktadır. MOSİP, Mobil Otomasyon Sistemi Projesi’nin kısaltılmışıdır. Bir proje olarak başlayan fakat sonradan kullanımı her kurumda zorunlu olan bu ekranda, Uygulama Kesenek Kurumları için kolaylaştırmalar da başladı.

MOSİP evrak alışverişlerini ortadan kaldırıp hem zamandan tasarruf sağlayan hem de pek çok kağıdın kullanılmasını önleyip çevreye fayda sağlayacak bir projedir. MOSİP’te amaç her türlü iletişimin online yapılmasıdır. Peki MOSİP nedir, ne işe yarar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler.

MOSİP Nedir?

Mobil Otomasyon Sistemi Projesi olarak hafızalara kazınan MOSİP, pek çok kurumda geçerli olan ve işlerin oldukça kolaylaşmasını sağlayan bu projedir. Bu sistemde okullar, üniversiteler, belediyeler, kaymakamlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer pek çok devlet ve yarı özel kurumlar arasında belge paylaşımı yapılabiliyor.

Borç ödeme, Ek Karşılık bildirimleri, borç hesaplama gibi pek çok işlemin yapılabildiği “MOSİP tam olarak nedir?” sorusu herkesin aklını kurcalayan bir sorudur. Kurumlar arasındaki evrak alışverişlerinde zamandan ve kağıttan tasarruf yapılması için sağlanan bu sistemde, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla alınan sicil numarası kapsamında işlemler yapılır. Sicil numarası ile Kesenek Servisi’ne müracaat edilerek yapılan bu ödemeler SGK ve Uygulama Kesenek Kurumları tarafından desteklenir.

Kurumların borçluları listelemesi, borç dökümünün çıkarılması, alacaklıların tespit edilmesi, faturaların çıkarılması gibi mali işlemlerin hemen hepsinde kullanılabilen projede MOSİP ödeme başlığı altında nasıl ödeme yapacağınıza dair pek çok içeriğe ulaşılabilmektedir.

MOSİP Ekran Kullanımı

MOSİP ekranı oldukça kolaydır. Bir kez yapılan işlemlerin ardından bu ekrana alışmak oldukça kolay hale gelmektedir. Kesenek Kurumları’na açılan kapı olan MOSİP’in kullanımı şu şekildedir:

  • Öncelikle arama motoruna “SGK MOSİP” yazarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi sitesi üzerinden sistemi açmalısınız.
  • Açılan ana sayfadaki kullanıcı adı kısmına Kesenek Servisi tarafından verilen kurum kodu numarasını yazmalısınız.
  • Şifre kısmına ise Kesenek Servisi’nin kurumunuza vermiş olduğu şifreyi girmelisiniz.
  • Ardından “giriş” butonuna basın.
  • Giriş butonuna basıldıktan sonra sistem üzerinde otomatik olarak kurum kodu ve kurum şifresi doğrulaması yapılır. Doğrulamanın tamamlanması halinde sistem açılır. Fakat eğer ki kodunuz yoksa ya da yanlışsa Kesenek Servisi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçerek kod ve şifre alabilirsiniz.
  • Kod doğrulaması tarafından MOSİP giriş ekranı açılır.
  • İlk ekranda karşınıza “ek karşılık yeni kayıt” butonu çıkacaktır. Yeni belge düzenlemek için bu butona basmanız gerekmektedir.
  • Ardından “MOSİP ek karşılık giriş ekranı” sayfası açılır.
  • Burada “Bütçe Onay Tarihi” girilir. Dönem ve yılı seçilir.
  • “Bütçe tutarı” girilir. Bütçe tutarı, SGK devlet prim ödeneğidir.
  • Ardından “hukuki dayanak” seçilir.
  • “Belge türü” seçilir.
  • “Kaydet” butonuna basılır.
  • Bu şekilde yeni belge açılır ve sisteme kayıt yapılır. Kayıt tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Ödeneği parasının %20’lik kısmını kendiliğinden 6 taksite böler ve bu şekilde tahakkuk oluşturur.

Bu ekran üzerinden ayrıca MOSİP borç sorgu da yapılır. Kurumlara aile vadesi yaklaşan borçlar ve borçlular bu alanda sorgulanabilir. Ayrıca hatırlatma maksadıyla sorgu olmasa bile ana ekranda borçlar görüntülenir.
MOSİP ekran kullanan kurumda herhangi bir çalışan yoksa ekranın sol üst köşesinde “Kurumunuzda 5510 sayılı kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan personel bulunmamaktadır.” uyarısı yer alır.
MOSİP ekranı kullanan kurumlar tarafından kaydedilen bilgiler, SGK ile işbirliği yapan tüm kurumlar tarafından incelenebilir ve bu belgeler üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerekli işlemler yapılabilir.

MOSİP Ekran Uyarıları

Ek Karşılık Prim Bildirimi süresi dolmadan önce gerekli evrakların sisteme girilmesi gerekir. Süresinde girilmeyen belgeler ve ödenmeyen borçlar 5510 S.K. kapsamında para cezası uygulanır. Bu cezaları almamak için MOSİP genel borç sorgulama ekranında düzenli olarak sorgulama yapıp zamanında ödeme gerçekleştirmelisiniz.
İlgili kriterlerin seçilmesinin ardından “sorgula” ekranı ile Ek Karşılık Listesi görüntülenir.
Kurum personeli, Ek Karşılık Borçları’nı “dönem” “kalan borçlar” ve “son ödeme tarihi geçmiş borçlar” butonlarına basarak görülebilir.
İlgili kısım seçildikten sonra “sorgula” yapılarak Ek Karşılık Listesi üzerinden görüntülenme yapılabilir.

Borç İtiraz İşlemleri

Kurum personelinin borç tahsilatı ya da tutarına itiraz etmek için yapması gereken öncelikle “itiraz et” butonuna basmaktır.
Ardından karşısına “Borç İtiraz Formu” çıkar.
Form üzerindeki banka, şube, dekont no ve açıklama kısımları doldurulur.
Açıklama kısmına itiraz açıklaması girilmelidir.
Tüm bilgiler doğru olarak girildikten sonra “kaydet” butonu ile itiraz belgesini kaydedebilirsiniz.
Bu itiraz belgeleri SGK’nın ilgili birimi tarafından değerlendirilecektir.

Tutar İtiraz İşlemleri

MOSİP ekranı kullanan devlet kurumları ve yarı özel kurumlar, ödenmiş borç tutarına ya da ödenecek olan borç tutarına bu ekran üzerinden itiraz edebilirler. Takip Birimi Kullanıcısı, itiraz edecek olan kurumun ödemelerine ait dekontu OBT’den teyit eder ve fazla çıkan miktarı tahsilata dönüştürerek tahakkuku yapar ve kapatır. İtirazın sonucu ise kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak resmi yazı ile öğrenilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün prim tahsilatı yaptığı bankalar ise; Akbank, Alternatif Bank, Albaraka Türk, Anadolu Bank, Denibank, Asya Katılım, Finansbank, Eurobank, Halkbank, Garanti Bankası, HSBC, Kuveyt Türk, ING Bank, Tekstilbank, Şekerbank, Türk ekonomi Bankası, Turkish Bank, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’dır.

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