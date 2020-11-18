MOSİP Nedir? MOSİP Ekranı Nasıl Kullanılır?

MOSİP evrak alışverişlerini ortadan kaldırıp hem zamandan tasarruf sağlayan hem de pek çok kağıdın kullanılmasını önleyip çevreye fayda sağlayacak bir projedir. MOSİP’te amaç her türlü iletişimin online yapılmasıdır. Peki MOSİP nedir, ne işe yarar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler.

MOSİP Nedir?

Mobil Otomasyon Sistemi Projesi olarak hafızalara kazınan MOSİP, pek çok kurumda geçerli olan ve işlerin oldukça kolaylaşmasını sağlayan bu projedir. Bu sistemde okullar, üniversiteler, belediyeler, kaymakamlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer pek çok devlet ve yarı özel kurumlar arasında belge paylaşımı yapılabiliyor.

Borç ödeme, Ek Karşılık bildirimleri, borç hesaplama gibi pek çok işlemin yapılabildiği “MOSİP tam olarak nedir?” sorusu herkesin aklını kurcalayan bir sorudur. Kurumlar arasındaki evrak alışverişlerinde zamandan ve kağıttan tasarruf yapılması için sağlanan bu sistemde, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla alınan sicil numarası kapsamında işlemler yapılır. Sicil numarası ile Kesenek Servisi’ne müracaat edilerek yapılan bu ödemeler SGK ve Uygulama Kesenek Kurumları tarafından desteklenir.