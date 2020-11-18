MOSİP Nedir? MOSİP Ekranı Nasıl Kullanılır?

MOSİP evrak alışverişlerini ortadan kaldırıp hem zamandan tasarruf sağlayan hem de pek çok kağıdın kullanılmasını önleyip çevreye fayda sağlayacak bir projedir. MOSİP’te amaç her türlü iletişimin online yapılmasıdır. Peki MOSİP nedir, ne işe yarar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler.
Mobil Otomasyon Sistemi Projesi olarak hafızalara kazınan MOSİP, pek çok kurumda geçerli olan ve işlerin oldukça kolaylaşmasını sağlayan bu projedir. Bu sistemde okullar, üniversiteler, belediyeler, kaymakamlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer pek çok devlet ve yarı özel kurumlar arasında belge paylaşımı yapılabiliyor.
Borç ödeme, Ek Karşılık bildirimleri, borç hesaplama gibi pek çok işlemin yapılabildiği “MOSİP tam olarak nedir?” sorusu herkesin aklını kurcalayan bir sorudur. Kurumlar arasındaki evrak alışverişlerinde zamandan ve kağıttan tasarruf yapılması için sağlanan bu sistemde, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla alınan sicil numarası kapsamında işlemler yapılır. Sicil numarası ile Kesenek Servisi’ne müracaat edilerek yapılan bu ödemeler SGK ve Uygulama Kesenek Kurumları tarafından desteklenir.
Kurumların borçluları listelemesi, borç dökümünün çıkarılması, alacaklıların tespit edilmesi, faturaların çıkarılması gibi mali işlemlerin hemen hepsinde kullanılabilen projede MOSİP ödeme başlığı altında nasıl ödeme yapacağınıza dair pek çok içeriğe ulaşılabilmektedir.
MOSİP ekranı oldukça kolaydır. Bir kez yapılan işlemlerin ardından bu ekrana alışmak oldukça kolay hale gelmektedir. Kesenek Kurumları’na açılan kapı olan MOSİP’in kullanımı şu şekildedir:
Bu ekran üzerinden ayrıca MOSİP borç sorgu da yapılır. Kurumlara aile vadesi yaklaşan borçlar ve borçlular bu alanda sorgulanabilir. Ayrıca hatırlatma maksadıyla sorgu olmasa bile ana ekranda borçlar görüntülenir.
MOSİP ekran kullanan kurumda herhangi bir çalışan yoksa ekranın sol üst köşesinde “Kurumunuzda 5510 sayılı kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan personel bulunmamaktadır.” uyarısı yer alır.
MOSİP ekranı kullanan kurumlar tarafından kaydedilen bilgiler, SGK ile işbirliği yapan tüm kurumlar tarafından incelenebilir ve bu belgeler üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerekli işlemler yapılabilir.
Ek Karşılık Prim Bildirimi süresi dolmadan önce gerekli evrakların sisteme girilmesi gerekir. Süresinde girilmeyen belgeler ve ödenmeyen borçlar 5510 S.K. kapsamında para cezası uygulanır. Bu cezaları almamak için MOSİP genel borç sorgulama ekranında düzenli olarak sorgulama yapıp zamanında ödeme gerçekleştirmelisiniz.
İlgili kriterlerin seçilmesinin ardından “sorgula” ekranı ile Ek Karşılık Listesi görüntülenir.
Kurum personeli, Ek Karşılık Borçları’nı “dönem” “kalan borçlar” ve “son ödeme tarihi geçmiş borçlar” butonlarına basarak görülebilir.
İlgili kısım seçildikten sonra “sorgula” yapılarak Ek Karşılık Listesi üzerinden görüntülenme yapılabilir.
Kurum personelinin borç tahsilatı ya da tutarına itiraz etmek için yapması gereken öncelikle “itiraz et” butonuna basmaktır.
Ardından karşısına “Borç İtiraz Formu” çıkar.
Form üzerindeki banka, şube, dekont no ve açıklama kısımları doldurulur.
Açıklama kısmına itiraz açıklaması girilmelidir.
Tüm bilgiler doğru olarak girildikten sonra “kaydet” butonu ile itiraz belgesini kaydedebilirsiniz.
Bu itiraz belgeleri SGK’nın ilgili birimi tarafından değerlendirilecektir.
MOSİP ekranı kullanan devlet kurumları ve yarı özel kurumlar, ödenmiş borç tutarına ya da ödenecek olan borç tutarına bu ekran üzerinden itiraz edebilirler. Takip Birimi Kullanıcısı, itiraz edecek olan kurumun ödemelerine ait dekontu OBT’den teyit eder ve fazla çıkan miktarı tahsilata dönüştürerek tahakkuku yapar ve kapatır. İtirazın sonucu ise kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak resmi yazı ile öğrenilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün prim tahsilatı yaptığı bankalar ise; Akbank, Alternatif Bank, Albaraka Türk, Anadolu Bank, Denibank, Asya Katılım, Finansbank, Eurobank, Halkbank, Garanti Bankası, HSBC, Kuveyt Türk, ING Bank, Tekstilbank, Şekerbank, Türk ekonomi Bankası, Turkish Bank, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’dır.
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