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Moskova: ‘‘27 Rus Diplomat Daha ABD’den Ayrılacak’’

28.11.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın ABD Büyükelçisi, 27 Rus diplomat ve aileleri için ABD’den sınır dışı edilmeleri yönünde karar alındığını ve 30 Ocak’ta ülkeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi

Rusya’nın ABD Büyükelçisi, 27 Rus diplomat ve aileleri için ABD’den sınır dışı edilmeleri yönünde karar alındığını 30 Ocak’ta ülkeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

Rus Büyükelçi Anatoly Antonov, Soloviev Youtube kanalına verdiği röportajda ‘‘27 kişilik kalabalık bir grup aileleriyle birlikte 30 Ocak’ta aramızdan ayrılacak. Çok ciddi personel sıkıntısı yaşıyoruz’’ dedi.

Rusya daha önce 2016 yılından itibaren 100’den fazla diplomatının aileleriyle birlikte ABD’den ayrılmaya zorlandığını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova’ya göre ABD’de 29 Ekim’den itibaren görevinin başında olan Rus diplomat sayısı Rusya’nın BM misyonunda görev alanlarla birlikte 200.

Başkan Joe Biden yönetimi geçen ay yaptığı açıklamada ABD’nin Rusya misyonu personeli sayısının 2017’nin başlarında bir dizi sınırdışı ve kısıtlamanın ardından 120’ye düştüğünü bildirmiş ve bu koşullar altında misyonun faaliyetlerinin sınırlandığını kaydetmişti.

Moskova’daki ABD Büyükelçiliği bu yıl diplomatik olmayan vizeleri vermeyi durdurdu ve Ruslar’ın üçüncü ülkelerden vize başvurusu yapabilmesinin önünü açtı.

Bu da diplomat ya da ABD’de daimi oturma ve çalışma imkanı veren Yeşil Kart başvurusunda bulunanlar dışında Ruslar’ın ABD’yi turizm ya da başka amaçlarla ziyaret etmek üzere kendi ülkelerinde vize başvurusu yapamamaları ve ihtiyaç olması halinde bu başvuruları üçüncü bir ülkede yapmak zorunda oldukları anlamına geliyor.

Rusya ve ABD ilişkileri Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetleri, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları, Rus kaynaklı grupların siber alandaki korsanlık eylemleri ve bir dizi konu nedeniyle gergin.

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