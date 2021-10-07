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Moskova Afganistan Konferansına Ev Sahipliği Yapacak

07.10.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova, 20 Ekim tarihinde Afganistan konusunda uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Haberi Rusya lideri Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov paylaştı

Moskova, 20 Ekim tarihinde Afganistan konusunda uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Haberi Rusya lideri Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov paylaştı.

Kabulov, toplantının içeriğine ilişkin bir detay paylaşmadı. Rus haber ajanslarına bilgi veren Kabulov, toplantının 20 Ekim’de yapılacağını ve uluslararası bir toplantı olacağını söylemekle yetindi.

Rusya, geride bıraktığımız Mart ayında da ABD, Çin ve Pakistan’ın katılımıyla Afganistan konusunda uluslararası bir konferans düzenlemişti. Bu konferans sonrasınd yayımlanan ortak bildiride ülkede şiddet olaylarının sona ermesi çağrısı yapılmıştı.

Ancak o toplantının ardından Afganistan’da gelinen noktada Taleban yönetimi ele geçirdi. Daha önce BM liderliğinde de Afganistan’a yardım amaçlı uluslararası bir toplantı düzenlenmişti.

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