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Moskova'da 13. kattan düşüp ağır yaralanan Türk öğrenci, 37 gün sonra İstanbul'a getirildi!

28.01.2023 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın başkenti Moskova'da kaldığı öğrenci yurdunun 13'üncü katından düşerek ağır yaralanan tıp öğrencisi Yusuf Altınışık (21), ailesi tarafından tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. 37 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen gencin tedavisi İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecek. Yaşanan olayı anlatan baba Salih Altınışık, "Yurt binasında pencerede sigara içeyim derken dengesini kaybedip düşmüş" dedi.

Moskova'da 13. kattan düşüp ağır yaralanan Türk öğrenci, 37 gün sonra İstanbul'a getirildi!

Moskova'da RUDN Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Yusuf Altınışık, geçen 21 Aralık'ta kaldığı öğrenci yurdunun 13'üncü katında bulunan arkadaşına ait odanın penceresinden sigara içerken yere düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altınışık, yoğun bakıma alındı. Baba Salih ve anne Sedef Altınışık üzücü haberi alır almaz Moskova'ya gitti.

37 GÜN SONRA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan Altınışık, 37 gün sonra ailesinin girişimleriyle Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul'a getirildi. TK418 sefer sayılı uçakla 19.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen Yusuf Altınışık'ın uçuşunda Türkiye'den giden özel sağlık personeli hazır bulundu. Sedyeyle uçaktan alınan ve 'ambulift' aracılığıyla indirilen Altınışık, ambulansla Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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"PENCEREDEN SİGARA İÇEYİM DERKEN..."

Oğlunu Türkiye'ye getiren Salih Altınışık, havalimanında akrabaları ve yakınları tarafından karşılandı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Altınışık, yaşanan olaya ve oğlunun son durumuna ilişkin bilgi verdi. Oğlunun üniversitenin yurdunda kaldığını ve odasının 11'inci katta olduğunu belirten Altınışık, olayın yaşandığı gün ise 13'üncü kattaki arkadaşının odasına gittiğini belirterek şunları söyledi:

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"Yurt binasında sigara içmek yasak olduğu için, pencereden sigara içeyim derken dengesini kaybetti. Olayda herhangi bir kimsenin bir şeyi yok. Hastaneye kaldırıldı. 21 Aralık'tan bugüne kadar orada yoğun bakımdaydı. Gerekli girişimleri yaptık. Biz kendi imkanımızla getirdik. Bir firmayla anlaştık. Onların özel sağlık ekibi geldi. Çocuğumuzu o şekilde getirdik. Ambulans uçakla getirilmesi için başvurularımız oldu ama maalesef hiçbir sonuç alamadık. Tabiri caizse kendi göbeğimizi kendimiz kestik"

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Salih Altınışık, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Şükürler olsun ki iyi durumda. Bilinci açık, konuşabiliyor. Yalnız hala yoğun bakım süreci olacak. Burada tedavisi ne kadar sürecek, o doktorların karar vereceği bir şey, biz bir şey diyemeyiz" dedi. (DHA)

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