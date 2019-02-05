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Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

Rusya'nın başkenti Moskova'da, bazı alışveriş merkezleri, okullar, üniversiteler, hastaneler ve kamu kurumlarına yönelik, e-posta aracılığıyla yapılan bomba ihbarları nedeniyle 30 binden fazla kişi tahliye edildi.

Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi

Rus haber ajanslarının emniyet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Moskova şehir merkezinde aralarında alışveriş merkezleri, okullar, üniversiteler, hastaneler ve bazı kamu kurumlarının da bulunduğu 130'dan fazla binaya yönelik bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı yapıldı.

Elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından binalarda bulunan 30 binden fazla kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin araştırma yaptığı ifade edildi.

Elektronik postaların yabancı ülkelerin IP adreslerinden geldiği öne sürüldü.

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Moskova bomba alarmı

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