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  4. Moskova'da dikkat çeken karar! Koronavirüs aşısı olmayana hastanede tedavi yok

Moskova'da dikkat çeken karar! Koronavirüs aşısı olmayana hastanede tedavi yok

18.06.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da artışa geçen koronavirüs vakaları sonrası yeni bir hamle geldi. Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı, şehirdeki hastanelerde yapılacak rutin tedavilere, sadece aşılı vatandaşların alınacağını duyurdu.

Moskova'da dikkat çeken karar! Koronavirüs aşısı olmayana hastanede tedavi yok

Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkentteki vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik yeni önlemler alındığı belirtildi.

Hastanede tedavi gören vatandaşların çoğunun, bağışıklık seviyesinin düşük olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu, vatandaşlar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilave tehditler oluşturmaktadır. Hastanede her hastanın izole edilmesi de mümkün değildir." denildi.

Söz konusu nedenlerden ötürü virüsün hastanelerde yayılma riskinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, hastaların güvenliği için rutin tedavilere yönelik geçici kurallar getirmek zorunda kaldık. Hastaların hastaneye yatmadan önce Kovid-19 aşısı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Söz konusu yeni kurallar, onkolojik ve hematolojik hastalıkları bulunan vatandaşlar için geçerli olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada, Moskova'daki Kovid-19 vakalarının yüzde 89,3'ünde Hint varyantına rastlandığını açıkladı.

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SON 24 SAATTE 17 BİN 262 VAKA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 262 artarak 5 milyon 281 bin 309'a, ölenlerin sayısı ise 453 artışla 128 bin 445'e çıktı.

Ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 954 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 850 bin 659'a ulaştı.

Moskova'da ise son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 56 artarak 1 milyon 269 bin 145'e, ölenlerin sayısı 78 artışla 21 bin 276'ya yükseldi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Moskova Rusya

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