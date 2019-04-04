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Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2019 09:12 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da Miss International Mini 2019 güzellik yarışması düzenlendi. Finali 2018 yılından beri Moskova’da yapılan yarışmaya dünyanın dört bir yanından onlarca kısa boylu güzel katıldı.

Renkli anlara sahne olan etkinlikten kareler...

Moskova’da Miss International Mini 2019 güzellik yarışması

2018 yılından beri Miss International Mini Yarışması'nın finali başkent Moskova'da düzenleniyor.
Miss International Mini 2019 unvanı ve Swarovski taşlarla süslenmiş taç için dünyanın dört bir yanından onlarca kısa boylu güzel yarıştı.
Miss International Mini 2019 yarışmasının mayo defilesine katılan yarışmacılardan biri.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, finali başkent Moskova'da düzenlenen Miss International Mini 2019 güzellik yarışmasının katılımcılarından biri sahnede.
Yarışma, 'Kısa boylu olsam da kalplere dokunuyorum! sloganıyla yapılıyor.
Miss International Mini 2019 güzellik yarışmasının kazananları, ödül töreni sırasında.
Yarışmanın finaline kalan güzellerden Anastasiya Novak, bikini defilesi sırasında.
Miss International Mini 2019 unvanına layık görülen yarışmacı Penoshinge Hango ödül töreninde.
Yarışmanın özelliği, boyu 169 santimetreye kadar olan güzellerin katılmasıdır.
Miss International Mini 2019 Europe unvanını kazanan Kseniya Klevtsova ödül töreninde.
Yarışmada ikinci seçilen Mariya Samarkina ödül töreni sırasında.
Yarışmayı kazanan Penoshinge Hango mayo defilesine katılırken.
Miss International Mini 2019 Russia unvanına layık görülen Mariya Rıbintseva, ödül töreni sırasında.
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Moskova Miss International Mini 2019 güzellik yarışması

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