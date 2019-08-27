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Moskova'da kritik görüşme başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkent Moskova'da bir araya geldi.

Moskova'da kritik görüşme başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Moskova Jukovski Uluslararası Havaalanı'ndaki görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine davetinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya'nın savunma sanayine yönelik üretimleri görme imkanı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek yolcu uçaklarından savaş uçaklarına kadar, helikopterlere kadar, bütün üretimde olan motorlara kadar bütün bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabii savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-34, Su-35, bunun yanında Su-57 bunların görüntülerini hep birlikte izledik." diye konuştu.

Bütün bunların yanında uzayla ilgili çalışmaların çok daha anlamlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Uzaya yönelik atılan adımlar ilmi noktada zaten bilimsel anlamda Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Kendileriyle buradan görüşmemizi yaptık, yolculuklarında başarılar diledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde bölgesel gelişmeleri de değerlendirme fırsatını bulacaklarını kaydetti.

İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yapılması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Moskova kritik görüşme Recep Tayyip Erdoğan putin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dünya Türk'e boyun egecek bir Türk dünyaya bedeldir Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur bir Türk tek başına bin amerikaliyi döver tanrı ülkemizin başındaki iki reiside korusun..
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