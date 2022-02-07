Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Liderler, ikili görüşme öncesi basına görüntü vererek kısa açıklamalarda bulundu.

"RUSYA VE FRANSA'NIN ORTAK ENDİŞELERİ VAR"

Basına kapalı yapılacak görüşme öncesi Putin, Fransa'nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, "Rusya ve Fransa'nın güvenlik konularında ortak endişeleri var” dedi.

Macron ise, Avrupa'daki gerilimi işaret ederek, "Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ AYRI NOKTALARDA OTURDULAR

Ukrayna krizinin de ele alındığı toplantının yapıldığı salonda iki dünya liderinin uzun bir masada iki ayrı noktalara oturması dikkatlerden kaçmadı.

RUSYA'NIN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİN MEŞRU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Ukrayna'da savaşı önlemek adına bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü ve Rusya'nın kendi güvenlik endişelerini dile getirmesinin meşru olduğunu söylemişti.



