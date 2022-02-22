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Moskova'da Putin-Aliyev görüşmesi! İki liderden önemli açıklamalar

22.02.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. İki lider, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri müttefik düzeyine çıkaran bir iş birliği bildirgesini imzalayacak.

Moskova'da Putin-Aliyev görüşmesi! İki liderden önemli açıklamalar

İkili zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.

PUTİN: HER ZAMAN YAPICI DAVRANDIK

Putin'in açıklamaları şöyle;

"Komşu yolların açılması hepimizin lehine olacaktır. Bizim tüm komşularımız da aynı şekilde düşünüyor. Ekonomi ve ticari ilişkiler konusunda, aşamalı olarak gelişiyor. Geçen sene pandemiye rağmen ticaret hacmimiz arttı. Siz bu işbirliğimizi destekliyorsunuz. Yukarı Karabağ bölgesinde de her zaman yapıcı davrandık. İki tarafın çıkarlarını gözeterek hareket etmeye çalıştık."

"ALİYEV: TARİHİ BİR BELGEYE İMZA ATIYORUZ

Aliyev'in açıklamaları şöyle:

"Toplantılarımız düzenli yapılıyor. Birkaç ay önce tekrar görüştük. İlişkilerimiz dinamik gelişiyor. Şahsi görüşmeler bizim için önemlidir. Çok önemli belgeyi imzalamadan önce böyle bir görüşmeyi yapmamız önemlidir. Bu görüşme bizim diplomatik ilişkilerimizin 30. yılının dolmasından önce olması da önemlidir. Çok pozitif olacaktır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her zaman pozitif gelişti. Sovyetler birliğinin eski ülkelerini birleştiren unsurdur bu dil. Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşın sona erdirilmesi konusunda Rusya önemli bir rol oynadı. O zaman 3 taraflı anlaşma imzaladık ve sizin aktif katkılarınızla bu oldu. Sizinle görüşmemiz her zaman özeldir ama bugün tarihi bir belgeye imza atıyoruz, bu davet için özellikle teşekkür ediyorum. "

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Rusya Vladimir Putin
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