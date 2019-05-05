Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı. Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus TASS haber ajansına göre, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 13 kişi hayatını kaybetti.

Aeroflot firmasından yapılan açıklamada, uçakta, motorunun alev alması nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının söndürüldüğü belirtilen açıklamada, uçağın kuyruk kısmının tamamen yandığı ifade edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(AA)

