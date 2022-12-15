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  4. Moskova'dan gelen valizlerden çıktı! Değeri 1,5 milyon lira... İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi

Moskova'dan gelen valizlerden çıktı! Değeri 1,5 milyon lira... İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi

15.12.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, kürk yapımında kullanılmak üzere avlanmış samurlara ait bin 200 post ele geçirildi. Ele geçirilen postların piyasa değerinin 1 milyon 450 bin TL olduğu öğrenildi. Samur postlarına el konulurken, olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Moskova'dan gelen valizlerden çıktı! Değeri 1,5 milyon lira... İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri Moskova-İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu üç yolcunun davranışlardan şüphelendi. Yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzereyken durduruldu. Şahısların valizleri x-ray cihazına yönlendirilerek, taramadan geçirildi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekipler valizleri sahipleri refakatinde muayene peronlarına aldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Detaylı aranmak üzere açılan valizlere çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların, samur postu olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet ve yaklaşık 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu belirlendi. Samur postlarına el konulurken, olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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(DHA)


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