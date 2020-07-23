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Moskova ile Ankara’dan Bakü ve Erivan'a çağrı

23.07.2020 23:02 | Son Güncelleme

Rusya ve Türkiye, Güney Kafkaslar’daki gerginliğe çözüm bulunması için Bakü ile Erivan’a çağrıda bulundu.

Moskova ile Ankara’dan Bakü ve Erivan'a çağrı

Telefonla görüşen Lavrov ve Çavuşoğlu bu konuda işbirliği yapma kararı aldı.Rusya ile Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara barışçıl bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, telefonla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kafkasya'daki durumun kötüleşmesinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Lavrov ve Çavuşoğlu'nun bir süredir çatışma halinde olan Azerbaycan ile Ermenistan'a barışçıl bir çözüm bulunması için çağrıda bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, bölgeyi istikrara kavuşturmak için Türkiye ile Rusya'nın birlikte çalışmayı kabul ettiği de belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göreyse, Lavrov ile Çavuşoğlu telefonda "turizm ve Libya ile Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırısı” konularını da görüştü.

İki ülke sınırında bulunan Tovuz bölgesinde çatışmalar 12 Temmuz günü başladı. Her iki ülke de birbirlerine sivil yerleşim bölgelerini vurma ve gerginliği tırmandırma suçlaması yöneltiyor. Çatışmalar sonucunda çoğunluğu Azeri olmak üzere ve aralarında sivillerin de olduğu yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti. İki ülke arasında 2016 yılından bu yana ilk kez şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar başladıktan kısa bir süre sonra açıklama yapan Rusya, taraflara itidal çağrısı yapmış ve Minsk Grubu Eş Başkanı Rusya'nın arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Bu grup, 1992 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa yönelik barışçıl bir çözümü teşvik etmek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulmuştu.

dpa/DÇÜ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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