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Moskova ile Atina arasındaki buzlar eriyor

26.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

Yunanistan ve Rusya yaklaşık iki yıldır gergin olan ilişkilerini yeniden iyileştirme kararı aldı.

Moskova ile Atina arasındaki buzlar eriyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, "İlişkilerimizde yeni bir bölüm açıyoruz” dedi.Yunanistan'ın başkenti Atina'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Yunan kamu televizyonu ERT'ye konuşan Dendias, "İlişkilerimizde yeni bir bölüm açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Atina'da yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Türkiye arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik faaliyetleri nedeniyle tırmanan gerilimin "uluslararası hukukun gereklilikleri yerine getirilerek çözebileceğini" kaydetti.

Lavrov, Ankara ve Atina arasında deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmazlığın çözümü için "uluslararası deniz hukuku anahtardır" diye konuştu.

Atina ve Moskova arasındaki ilişkiler, yaklaşık iki yıl önce Yunanistan'ın iki Rus diplomatı sınırdışı etmesi üzerine donmuştu.

Yunanistan, Rus bürokratları ülkenin iç işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle sınırdışı ettiğini açıklamıştı.

dpa/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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